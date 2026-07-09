Campaña de julio
Accidente
Una moto arde en la carretera de Santa Eulària a Ibiza y provoca retenciones
El conductor no ha resultado herido en el incendio de la motocicleta
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Una motocicleta queda completamente abrasada este jueves en la carretera de Santa Eulària a Ibiza, a la altura de Ca na Negreta en un suceso que ha provocado retenciones y tráfico lento en la zona.
Según el Parque Insular, el conductor no ha resultado herido. El vehículo se ha quemado sin que, por el momento, consten daños personales.
Atasco en la carretera de Santa Eulària a Ibiza
El incidente ha afectado a la circulación en esta vía, una de las principales conexiones entre Santa Eulària e Ibiza, generando un atasco en el tramo donde se ha producido el incendio.
Por ahora no han trascendido las causas que han originado el fuego ni si ha sido necesaria la intervención de los servicios de emergencia.
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