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Una moto arde en la carretera de Santa Eulària a Ibiza y provoca retenciones

El conductor no ha resultado herido en el incendio de la motocicleta

Una moto arde en la carretera de Santa Eulària a Ibiza y provoca retenciones

Una moto arde en la carretera de Santa Eulària a Ibiza y provoca retenciones

Laura M. Expósito

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Alejandra Larrazábal

Alejandra Larrazábal

Ibiza

Una motocicleta queda completamente abrasada este jueves en la carretera de Santa Eulària a Ibiza, a la altura de Ca na Negreta en un suceso que ha provocado retenciones y tráfico lento en la zona.

Según el Parque Insular, el conductor no ha resultado herido. El vehículo se ha quemado sin que, por el momento, consten daños personales.

Una moto arde en la carretera de Santa Eulària a Ibiza y provoca retenciones

Una moto arde en la carretera de Santa Eulària a Ibiza y provoca retenciones / DI

Atasco en la carretera de Santa Eulària a Ibiza

El incidente ha afectado a la circulación en esta vía, una de las principales conexiones entre Santa Eulària e Ibiza, generando un atasco en el tramo donde se ha producido el incendio.

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Por ahora no han trascendido las causas que han originado el fuego ni si ha sido necesaria la intervención de los servicios de emergencia.

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