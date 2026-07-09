Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera

Las fiestas de sa Capelleta, es Canar y el inicio del as de es Cubells protagonizan la agenda de este fin de semana en Ibiza, con varios días de actividades que combinan tradición, música, propuestas infantiles, deporte y gastronomía. Misas, ball pagès, conciertos, feria de artesanía, atracciones y el popular correfoc llenarán de ambiente ambos núcleos, que celebran a sus patrones con una programación para todos los públicos.

Llama la atención también el estreno de la nueva película de David Marqués, 'Haciendo amigos', el viernes en el Cine Regio de Sant Antoni, con la presencia de Antonio Resines.

La música vuelve a ser uno de los grandes atractivos de la semana. Destacan los conciertos de Bebe en Las Dalias, Muerdo con su gira ‘Volver a donde nacen las canciones’ en Esbirra y las actuaciones de Cover Garden, Los del Varadero, Washington St. Quartet, Lucía Herranz y Adolfo Villalonga, Endèmics o Roxana Mouriño, entre muchas otras propuestas que abarcan estilos como el pop, el flamenco, el blues, el jazz, el folk y la música latina, repartidas por distintos escenarios de Ibiza y Formentera. Además del concierto clásico sobre la 'Belle Époque', el domingo en el Parador.

La agenda se completa con teatro, cine y actividades culturales y familiares. El Museu Etnogràfic acoge la representación de ‘Corsaris’, inspirada en las hazañas del corsario ibicenco Antoni Riquer, mientras que el festival Mecal Air Ibiza proyecta el sábado una selección de los mejores anuncios creativos internacionales en Sant Agustí.

También hay cine al aire libre, observación astronómica en Formentera, talleres infantiles, propuestas sobre patrimonio y una nueva jornada de actividades en Juntos Farm para disfrutar del fin de semana al aire libre.

Bebe actúa este jueves en el Garden de Las Dalias / Las Dalias

JUEVES 9 DE JULIO

Música

Bebe. Pop con raíces flamencas. 20 horas. Las Dalias Garden. Precio desde 30 euros.

Muerdo: ‘Volver a donde nacen las canciones’. Gira 2026. Esbirra. Apertura a las 21 horas. 21.30 horas.

Igea. Indie, pop y rock. El trío actúa con versiones de pop y rock. 19 a 21 horas. Can Jordi Blues Station.

Los del Varadero. Pop y rumba. Noche de rumba y pop. 20 a 22 horas. Bar Tribu.

El Artu. Bossa nova, folk, pop y reggae. El cantante y guitarrista canario actúa en Cas Costas. 20 a 22 horas. Restaurante Cas Costas.

Javier Turnes & The Hakemen. Blues. 20 a 22 horas. Why Not.

Querencia. Flamenco. 20.30 a 22.30 horas. Vista al Puerto.

The Rosemary Family. Rumba y rock. 21 a 23 horas. Terraza de Can Riku.

The Washington St. Quartet. Jazz. Banda bostoniana de jazz. 21 a 23 horas. Racó Verd.

‘World Music’. Concierto de músicas del mundo. 22.30 horas. Es Pujols. Formentera.

Cine

‘Clueless’: Comedia noventera de Amy Heckerling protagonizada por Alicia Silverstone. Ciclo ‘Movie Nights’. 21 horas. Los Felices Ibiza.

‘El exótico Hotel Marigold’. Proyección en el ciclo de cine de verano de Atzaró Agroturismo Hotel. Película en inglés con subtítulos en castellano. Huerto de Atzaró Agroturismo Hotel. Entrada 32 euros por persona. 22 horas.

Folclore

‘Balansat Balla’. Ballades des Dijous a cargo de sa Colla de Balansat. 19.15 horas. Patio de la iglesia de Sant Miquel de Balansat.

Antonio Resines y David Marqués en el rodaje de 'Haciendo amigos'. / Imagen cedida por David Marqués

VIERNES 10 DE JULIO

Fiestas de Sant Cristòfol

Parque Reina Sofía

17.30 a 20 horas: El comercio sale a la calle, vía Púnica.

El comercio sale a la calle, vía Púnica. 18 a 20 horas: Fiesta del agua a cargo de s’Espurna y actividades infantiles a cargo de Corrillos, parque Reina Sofía.

Fiesta del agua a cargo de s’Espurna y actividades infantiles a cargo de Corrillos, parque Reina Sofía. 20 horas: Misa en Sa Consolació en honor al patrón del barrio, Sant Cristòfol, Sa Consolació.

Misa en Sa Consolació en honor al patrón del barrio, Sant Cristòfol, Sa Consolació. 21 horas: Ball pagès a cargo de sa Colla de Sa Bodega, buñuelos y vino dulce, parque Reina Sofía.

Ball pagès a cargo de sa Colla de Sa Bodega, buñuelos y vino dulce, parque Reina Sofía. 22 horas: Concierto de la Banda Municipal de Eivissa, parque Reina Sofía. Habrá bebida y comida en los food trucks.

Fiestas de es Canar

12 a 21 horas: Feria de artesanía a cargo de Artesans de l’Horta de Jesús, paseo de es Canar.

Feria de artesanía a cargo de Artesans de l’Horta de Jesús, paseo de es Canar. 9 a 23 horas: Torneo de Pádel Fiestas de es Canar. Inscripción: 15 € en el 652 087 697. Welcome pack y premios para campeones y finalistas.

Torneo de Pádel Fiestas de es Canar. Inscripción: 15 € en el 652 087 697. Welcome pack y premios para campeones y finalistas. 19 horas: Misa solemne en honor al santo patrón, presidida por el obispo de Ibiza y Formentera y cantada por el Coro Parroquia de Sant Carles.

Misa solemne en honor al santo patrón, presidida por el obispo de Ibiza y Formentera y cantada por el Coro Parroquia de Sant Carles. 19.45 horas: Desfile y bendición de carros, salida desde la capilla de es Canar.

Desfile y bendición de carros, salida desde la capilla de es Canar. 21 horas: Concierto de la Banda Juvenil Municipal de Música de Santa Eulària des Riu, embarcadero.

Concierto de la Banda Juvenil Municipal de Música de Santa Eulària des Riu, embarcadero. 21.45 horas: Baile tradicional con la Colla de Ball Pagès de Sant Carles de Peralta, puerto de es Canar.

Fiestas de es Cubells

20 horas: Pregón de fiestas a cargo de María Tur, de can Pep Verger, y, a continuación, concierto del grupo S'Eivissa. Es Tancó.

Astronomía

‘Formentera Mira al Cel’. Observación astronómica con telescopios. Espacio profundo. Fechas sujetas a cambios por condiciones meteorológicas. Centre d’interpretació Can Marroig.

Música

Lucía Herranz y Adolfo Villalonga: ‘Els quatre elements: terra, aigua, aire i foc’. Concierto con canciones populares ibicencas y clásicos internacionales que giran en torno a los cuatro elementos de la naturaleza. 22 horas. Museu Etnogràfic, Can Ros. Reserva previa.

Chakary. Electrónica y étnica. Atardecer al ritmo del saxo. 20.30 a 22.30 horas. Restaurante Salt & Pepper.

El Artu. Folk, latina y pop. Concierto del cantante y guitarrista canario. 21 a 23 horas. Restaurante El Limonero.

Javier Turnes & The Hakemen. Blues. Noche de blues. 21 a 23 horas. Can Bernat Vinya.

Bohemios Autorizaos. Flamenco, latina y rumba. Grupo familiar de rumba y flamenco. 21 a 23 horas. La Spritzeria.

‘Música en viu’. Conciertos los viernes en Sant Ferran, Formentera. 22 horas.

Cine

‘Haciendo amigos’. Estreno en Ibiza de la nueva comedia dirigida por David Marqués, con presentación a cargo del director ibicenco y del actor Antonio Resines. A las 18.30 horas, recepción de invitados, alfombra roja y photocall; a las 19 horas, proyección de la película y, al finalizar, coloquio con David Marqués y Antonio Resines. Cine Regio de Sant Antoni.

‘IF’: Proyección del ciclo Cinema Jove a la Fresca. 21.30 horas. Auditorio Caló de s’Oli, Cala de Bou. Entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

Infantil

Centre d’Interpretació de Sa Caleta. De 18 a 20 horas: Taller de sargantanes, gres y fenicios; escritura púnica y salvemos la posidonia. A cargo de Sueños de Ibiza. A partir de 3 años.

Folclore

‘Ballades d’estiu’: Ball pagès con el Grup de Balls Tradicionals Santa Gertrudis. 21 horas. Santa Gertrudis.

Es Canar cierra culmina el día festivo del sábado con un 'correfoc' / Fernando de Lama

SÁBADO 11 DE JULIO

Fiestas de Sant Cristòfol

Parque Reina Sofía

18 a 20 horas: Castillos hinchables y talleres infantiles a cargo de s’Espurna, parque Reina Sofía.

Castillos hinchables y talleres infantiles a cargo de s’Espurna, parque Reina Sofía. 21 horas: Concierto de Washington St Quartet, con Matteo Crocetti, conjunto de Boston University Berklee, parque Reina Sofía. Habrá bebida y comida en los food trucks.

Fiestas de es Canar

10 a 12 horas: Encuentro de Sant Cristòfol en Can Cristòfol, carretera entre Sant Carles y Sant Llorenç, cerca del estudio Blackstad. Información y confirmación: Dean Xavier, 619 852 442.

Encuentro de Sant Cristòfol en Can Cristòfol, carretera entre Sant Carles y Sant Llorenç, cerca del estudio Blackstad. Información y confirmación: Dean Xavier, 619 852 442. 10 a 18 horas: Actividades náuticas gratuitas, playa de es Canar.

Actividades náuticas gratuitas, playa de es Canar. 9 a 23 horas: Torneo de Pádel Fiestas de es Canar. Inscripción: 15 € en el 652 087 697. Welcome pack y premios para campeones y finalistas.

Torneo de Pádel Fiestas de es Canar. Inscripción: 15 € en el 652 087 697. Welcome pack y premios para campeones y finalistas. 19 a 23 horas: Atracciones de feria con la Asociación de Feriantes de Ibiza y Formentera. Precio popular: 2 €, excepto jumping.

Atracciones de feria con la Asociación de Feriantes de Ibiza y Formentera. Precio popular: 2 €, excepto jumping. 19 horas: DJ Iván MG, embarcadero.

DJ Iván MG, embarcadero. 21 a 23 horas: Concierto de Los del Varadero y food trucks.

Concierto de Los del Varadero y food trucks. 23 horas: ‘Correfoc’ con Els Mals Esperits.

‘Correfoc’ con Els Mals Esperits. 0 horas: Fin de fiesta con DJ Iván MG.

Fiestas de es Cubells

De 9.30 a 11 y de 11 a 14.30 horas: Jornada de puertas abiertas del Club Esportiu Joventut Tennis Taula y ‘I Torneig Joventut Festes des Cubells 2026’. Sala polivalente del polideportivo des Cubells.

Jornada de puertas abiertas del Club Esportiu Joventut Tennis Taula y ‘I Torneig Joventut Festes des Cubells 2026’. Sala polivalente del polideportivo des Cubells. 21 horas: Quinta edición del Carme'n'Rock, con Fuss Project, La Hoguera (tributo a Extremoduro) y DJ John Sax. Es Tancó.

Patrimonio

Actividad de realidad virtual para conocer el universo, las constelaciones y los planetas y para hacer un viaje en el tiempo navegando con Juan Sebastián Elcano a bordo de la nao Victoria, 10 a 13 horas en el Espai Cultural Molí d’en Simó. Gratis. Plazas limitadas.

Música

Cover Garden. Versiones de bossa nova, pop y rock con músicos invitados. Ciclo ‘Sol post a s’Oli Fest’. Escenario exterior del Auditori Caló de s’Oli. Gratuito. 20 horas.

Flamenco Nights. Actuación de flamenco en vivo con el grupo Flamenco Puro, con cena en el Summer Garden Restaurant. Atzaró Agroturismo Hotel. Recomendable reserva. 20 horas.

‘La Cucaracha’. Fiesta latina con orquesta en directo, sesiones de DJ, bailarines y ritmos latinos. Desde las 23.30 horas. Teatro Pereyra, Eivissa.

Endèmics. Folk. Folk ibicenco. 11.30 a 13 horas. Mercat de Sant Josep.

Javier Turnes & The Hakemen. Blues. Trío de blues desde Galicia. 13 a 15 horas. Can Jordi.

Lydia Pradas. Flamenco y rumba. Concierto del trío flamenco. 20 a 22 horas. Terraza del bar Cas Mestre.

Mimi Barber & The Groove Machine. Funky, pop, rock y soul. Banda sonora al atardecer. 21 a 23 horas. Sunset Cala Conta.

Miguel de Miguel, Jesús Alameda y Manuel de Lola. Flamenco. 21 a 23 horas. Racó Verd.

Maya Alexander Band: ‘Rock & Ryans’. Blues, rock y soul. 21 a 23 horas. Cala de Bou.

‘Jazz a la plaça’. Jam session de jazz. 22 horas. Sant Francesc, Formentera.

Teatro

‘Corsaris’: Antonià Teatre. Obra histórica y fantástica sobre la captura del barco británico Felicity por parte del corsario ibicenco Antoni Riquer, con Vicent Tur, Miquel Vingut y Alejandro Varela. 22 horas. Museu Etnogràfic, Can Ros. Reserva previa.

Cine

‘Mecal Air Ibiza’: Publicidad creativa. Selección de spots innovadores y premiados del mundo. 22 horas. Acceso gratuito. Parque de Sant Agustí.

Medio ambiente

‘Sábados en Juntos Farm’: Desayunos y almuerzos, talleres prácticos, actividades infantiles, visitas guiadas, charlas y mercado agrícola con productos locales. Juntos Farm, Santa Gertrudis. De 9 a 16 horas.

La Banda de Santa Eulària ofrece un concierto este domingo en es Canar / Vicent Marí

DOMINGO 12 DE JULIO

Fiestas de es Canar

9 a 18 horas: Torneo de Pádel Fiestas de es Canar. Inscripción: 15 € en el 652 087 697. Welcome pack y premios para campeones y finalistas.

Torneo de Pádel Fiestas de es Canar. Inscripción: 15 € en el 652 087 697. Welcome pack y premios para campeones y finalistas. 21 horas: Concierto de canciones Disney a cargo de la Banda de Música de Santa Eulària des Riu, dirigida por Frank Cogollos Martínez, puerto de es Canar.

Fiestas de es Cubells

20 horas: Concierto a cargo del Cor des Cubells.

Concierto a cargo del Cor des Cubells. 21 horas: Teatro. Representación de ‘Es mercat nou de sa plaça’, obra de Fina Ribas, a cargo del Grup de Teatre Junior des Cubells. Es Tancó.

Fiesta

‘Sazón, amb Ritme de Barri’. Música latina con Andrés DJ, música en directo con Ada Estévez, Néstor Morales y Javi Rober, y taller social de salsa a cargo de On Stage by Lucía Medina. Bachata, merengue, cumbia y reguetón. Desde las 19 horas. Plaza del Parque de Ibiza.

Música

Belle Époque: ‘Blau de fons entre murades’. Concierto con Assumpció Janer al arpa y Miquel Àngel Aguiló al violonchelo. 19.45 horas, cóctel de bienvenida; 20.30 horas, concierto en la terraza. Parador Nacional d’Eivissa.

Roxana Mouriño: ‘Arrels de Mar’. Espectáculo que combina canción de autora, flamenco contemporáneo y músicas del mundo. Presenta las composiciones originales de su proyecto ‘Arrels de Mar’, acompañada por Dani Martín a la batería y percusión. 21.30 horas. Plaza situada detrás de la iglesia de Sant Antoni. Entrada gratuita.

Julián Molina y Julio Bauzá exponen en el Far de ses Coves Blanques de Sant Antoni / DI

EXPOSICIONES

Chico Bialas. Fotografías de moda de los años 80/90. Inauguración el sábado 11 de julio de las 19 a las 22 horas. Abierto domingos de 11 a 14 horas o cita previa en el 971191923. Espacio Micus, Jesús. Hasta el mes de octubre.

Julio Bauzá y Julián Molina. ‘Pedra, paper o... fusta’. Pintura y escultura. Inauguración: jueves 9 de julio a las 19.30 horas, con actuación de Rosa Cardona al violonchelo. Far de ses Coves Blanques de Sant Antoni. De martes a viernes, de 18 a 21 y sábados, de 10 a 14 y de 18 a 21 horas. Domingos, lunes y festivos cerrada. Hasta el 31 de julio.

‘Gran exposició de fotografies’. Exposición del alumnado de los cursos de fotografía para mayores 2024-2026, con 22 obras de 17 alumnos. Cursos impartidos por Alejandro de Hoyo y Andrea Rivi. Inauguración: 15 de julio, 18 horas. Sala polivalente de l’Esplai de Can Ventosa. Entrada gratuita. Hasta el 31 de agosto.

Carolina de Ibiza. ‘Abster’. Collage, técnica mixta, dibujo, pintura, fotografía, macramé y objetos cargados de memoria. Ocean Drive Ibiza. Entrada gratuita. Hasta el 30 de julio.

José Manuel Chico Prats. ‘Chico Prats: Art i Fotografia (1916–2006)’. Exposición de arte y fotografía en homenaje al artista con motivo del 20 aniversario de su fallecimiento y del 110 aniversario de su nacimiento. Inauguración el 13 de julio a las 20 horas. Sala es Polvorí. Hasta el 29 de agosto.

‘La mirada fotogràfica de Chico Prats’. Exposición de fotografías antiguas del pintor José Manuel Chico Prats, con fondos del Arxiu d’Imatge i So Municipal d’Eivissa. Sa Nostra Sala, carrer d’Aragó, 17, Eivissa. Horario: de lunes a viernes de 10 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30 horas; sábados de 10.30 a 13.30 horas. Hasta el 25 de julio de 2026.

‘Arteivissa’. Exposición colectiva organizada por la Asociación Multiarte de Ibiza (AMAE), con 33 artistas. Club Diario de Ibiza, de lunes a viernes de 18 a 21 horas. Entrada gratis. Hasta el 15 de julio.

Hans Grass. ‘I en la mar, els somnis’. Pintura. Museu Puget. Del 3 de julio al 31 de diciembre.

Jaime Urdiales. ‘Ready for You 2026’. Instalación de gran formato. Paradiso Ibiza Art Hotel. Entrada gratis. Hasta el 15 de julio de 2026.

Jean Willi. Exposición de pinturas. Ses Casetes Art-Café de Sant Mateu. Inauguración el sábado 4 de julio a las 20.20 horas. Hasta final de mes.

Martina De Matteo. ‘How It Becomes You’. Pintura en acrílico y óleo sobre lienzo. Ocean Drive Talamanca. Hasta el 14 de julio de 2026.

Josep Costa Ferrer, Picarol. Exposición dedicada a su obra con motivo del 150 aniversario de su nacimiento. Dibujo, ilustración y caricatura. Sala Capitular, Dalt Vila. Hasta el 28 de agosto.

Miriam Dema. ‘Seu’. Pintura. Can Garita organiza la muestra con el apoyo de Ibiza Interiors. Ibiza Interiors, Lugar Venda de Safragell, 154, Sant Llorenç. Abierta de lunes a viernes de 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas, y sábados de 16 a 20 horas y con cita. Hasta el 19 de julio.

Aphon Hengcharoen. ‘Origen’. Pinturas. Sala Baleària, avenida Santa Eulària des Riu, 17, Eivissa. Abierta de lunes a domingo de 10 a 20 horas. Hasta el 20 de septiembre.

‘Homenaje a Guillermo Fornes’. Exposición homenaje a Guillermo Fornes con obras de distintas etapas del artista. KSAR Living, Sant Llorenç de Balàfia, carretera de Sant Joan, kilómetro 11,6. Abierta todo el verano.

‘Juramentos a lo Desconocido’. Exposición con obras de la colección privada de Paul Graves, con veinte obras originales de Louise Janin y fotografías inéditas de ‘The World Question Center’, de James Lee Byars. KSAR Living, Sant Llorenç de Balàfia, carretera de Sant Joan, kilómetro 11,6. Abierta todo el verano.

Harlys Becerra. ‘Gravity’. Pintura, escultura y materiales orgánicos como posidonia, tierra y café. Hotel ME Ibiza, Santa Eulària. Durante toda la temporada.

'Blau blava'. Exposición colectiva de artistas de Balears: Aina Albo Puigserver, Pedro Asensio, Adrián Cardona, Laura de Grinyo, Gilbert Herreyns, Leopoldo Irriguible, Stella Rahola, Bonet Vallribera y Anneliese Witt. Estudi Tur Costa, en Jesús. Visitas cada jueves de 17.30 a 20.30 horas y con cita previa fuera de ese horario llamando al 34 689 591 641. Con motivo de la celebración de la feria CAN en Ibiza horario especial los días 24, 25 y 26 de junio de 17.30 a 20.30 horas. Hasta septiembre.

Stefan Brüggemann. ‘Cel d’Or’. Instalación. Intervención total concebida para la Sala d’Armes del Museu d’Art Contemporani d’Eivissa (MACE), que explora la percepción del espacio, el tiempo, la luz y el lenguaje. Museu d’Art Contemporani d’Eivissa, Sala d’Armes. Hasta el 15 de noviembre de 2026.

‘Donació de Cati Verdera al poble de Formentera’. Espai cultural i educatiu Far de la Mola. Horario de visitas: de martes a domingo, de 10 a 14 horas, y miércoles y domingo de 17 a 21 horas.

‘El Aroma de la Materia’. Exposición colectiva con obras de Almudena Lobera, Callum Innes, Claudio Parmiggiani, Florian Pumhösl, Heinz Mack, Ian Wallace, Jean-Marc Bustamante, Laura de Grinyo, Luísa Jacinto, Ornaghi & Prestinari, Robert Barry y Wolfram Ullrich. Galería Parra & Romero, Santa Gertrudis, de lunes a domingo de 11 a 14 y de 16 a 20 horas. Hasta el 4 de agosto.

‘3 mirades urbanes’. Exposición fotográfica de Ferrer Barbany, María Hidalgo y Nomar Mi. De lunes a viernes de 9.30 a 13.30 h y de 16.30 a 20.30 horas. Hasta el 10 de julio.

Patricia Zubiri. ‘La alegría de las flores’. Pintura. Can Jordi Blues Station, carretera de Sant Josep, kilómetro 7,7. Hasta el 20 de julio.

‘Oronelles’. Exposición colectiva de figuras de golondrinas en soporte cerámico. Museu Monogràfic Puig des Molins, Via Romana 31, Ibiza, en horario del museo. Hasta el 30 de agosto.

‘Conflux’. Exposición colectiva con obras de Carlota Pérez de Castro, Pablo Linsambarth, Patricia Paz y Sol Bailey Barker. Pintura, cerámica, escultura y construcción de atmósferas. Estudio Laterna de Santa Gertrudis, de lunes a viernes de 9 a 19 horas, y fines de semana bajo cita previa. Hasta el 25 de septiembre.

Camille Walala. ‘Metropolis’. Telas inspiradas en la arquitectura urbana, obras sobre papel y ediciones limitadas, en una muestra comisariada por Anna Dimitrova. ADDA Gallery Ibiza, en Paradiso Art Hotel de Cala de Bou. Hasta el 11 de julio.

MERCADILLOS

Eivissa:

Hippy Market. Punta Arabí. Artesanía, ropa, complementos,música en vivo, food trucks... Todos los miércoles de abril a octubre de 10 a 18 horas.

Punta Arabí. Artesanía, ropa, complementos,música en vivo, food trucks... Todos los miércoles de abril a octubre de 10 a 18 horas. Mercat Ecològic, Local i d'Artesania. Artesanía tradicional ibicenca y producto local kilómetro cero. Todos los jueves de 9.30 a 13.30 horas. Edición nocturna el primer viernes de cada mes desde el 1 de mayo, de 18 a 20 horas.

Artesanía tradicional ibicenca y producto local kilómetro cero. Todos los jueves de 9.30 a 13.30 horas. Edición nocturna el primer viernes de cada mes desde el 1 de mayo, de 18 a 20 horas. Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas.

Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas. Las Dalias : Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Mercadillo de Navidad: Sábados de 10 a 17 y domingos de 11 a 17 horas.

: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Mercadillo de Navidad: Sábados de 10 a 17 y domingos de 11 a 17 horas. Mercat de sa Cooperativa : Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni. Sant Jordi : Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi. Forada : Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas. Mostra Artesanal de Sant Rafel. Artesanía tradicional ibicenca y productos agrícolas de proximidad. Todos los jueves, de 19.30 a 22.30 horas, hasta el 10 de septiembre. Exposición ‘Art d’Estiu’ de AMAE todos los jueves en Can Portmany.

Formentera: