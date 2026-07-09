Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Traslado de basuraSanidad en FormenteraAutoapuñalamientoDiscriminación en Ibiza
instagramlinkedin

Llama la atención: que tres municipios de Ibiza lideren el ranking de los municipios costeros de España más caros

Llama la atención

Llama la atención

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Que Sant Antoni, Santa Eulària y Vila lideren el ‘ranking’ de los municipios costeros españoles más caros para adquirir una vivienda, según un estudio de Fotocasa. Santa Eulària es el municipio más caro de toda España, con un precio medio de casi 8.500 euros el metro cuadrado. El contraste es evidente con el más barato, Lepe, donde el metro cuadrado sale a 1.133 euros de media.

Llama la atención

Llama la atención

En relación con los elevados precios de la vivienda, tanto en venta como en alquiler, está la aprobación del nuevo plus de insularidad para funcionarios destinados a Balears, que no pueden hacer frente a estos precios desorbitados. El Gobierno ha sacado pecho de esta actualización, pero las asociaciones de policías y guardias civiles ya han mostrado su descontento y aseguran que es un «parche» que no arregla el problema.

Noticias relacionadas

El conflicto laboral que ha mantenido una trabajadora contra el Ayuntamiento de Santa Eulària, que se negaba a pagarle los 937 euros que pedía por horas extras realizadas. El caso se ha alargado durante cinco años en los juzgados y, aunque la sentencia es recurrible, de momento es favorable a la empleada. Falta saber cuánto se ha gastado el Ayuntamiento en abogados y procuradores y si la batalla le ha salido a cuenta.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Encuentran en Ibiza el cadáver de un hombre cosido a puñaladas dentro de un coche volcado
  2. El autoapuñalamiento, principal hipótesis del fallecimiento del hombre hallado muerto en su coche tras un accidente en Santa Eulària
  3. Un trabajador en estado crítico y otro herido leve por la explosión de un tanque de gas en Ibiza
  4. un joven recibe un navajazo al intentar impedir que le roben el reloj en Sant Antoni
  5. Sigue abierta la investigación sobre el hombre que apareció apuñalado dentro de su vehículo: la Guardia Civil de Ibiza busca las causas
  6. Juzgados de Ibiza: El edil de Turismo de Sant Antoni declara ante la jueza por alzamiento de bienes
  7. Horas de angustia para una madre en Ibiza: denuncia la desaparición de su hija y la Guardia Civil la localiza bajando de un ferry en Palma
  8. Accidente en Ibiza: una embarazada, herida tras un choque en el que volcó un camión de basura en Sant Antoni

Descubre cómo es el Museo del Mar de Ibiza por dentro

Descubre cómo es el Museo del Mar de Ibiza por dentro

Rogelio Martín, coordinador de los Premios de Arquitectura de Ibiza y Formentera: «En las Pitiusas hay obras de mucha calidad y arquitectos muy buenos»

Rogelio Martín, coordinador de los Premios de Arquitectura de Ibiza y Formentera: «En las Pitiusas hay obras de mucha calidad y arquitectos muy buenos»

Treinta botellas de gas de la risa en el aparcamiento

Llama la atención: que tres municipios de Ibiza lideren el ranking de los municipios costeros de España más caros

Madres denuncian calor excesivo y reclaman más sombra en la escuela de verano de Cala de Bou

Madres denuncian calor excesivo y reclaman más sombra en la escuela de verano de Cala de Bou

Colas, transporte saturado y 35 grados: el caos vuelve al puerto de Ibiza con la llegada de cruceros

Colas, transporte saturado y 35 grados: el caos vuelve al puerto de Ibiza con la llegada de cruceros

"Prefiero comer en un McDonald’s antes que sentarme a gastar": crucerista recién desembarcado en Ibiza

"Prefiero comer en un McDonald’s antes que sentarme a gastar": crucerista recién desembarcado en Ibiza

Cinco psiquiatras del Área de Salud de Ibiza y Formentera siguen de baja

Cinco psiquiatras del Área de Salud de Ibiza y Formentera siguen de baja
Tracking Pixel Contents