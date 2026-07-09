Llama la atención: que tres municipios de Ibiza lideren el ranking de los municipios costeros de España más caros

Que Sant Antoni, Santa Eulària y Vila lideren el ‘ranking’ de los municipios costeros españoles más caros para adquirir una vivienda, según un estudio de Fotocasa. Santa Eulària es el municipio más caro de toda España, con un precio medio de casi 8.500 euros el metro cuadrado. El contraste es evidente con el más barato, Lepe, donde el metro cuadrado sale a 1.133 euros de media.

Llama la atención

En relación con los elevados precios de la vivienda, tanto en venta como en alquiler, está la aprobación del nuevo plus de insularidad para funcionarios destinados a Balears, que no pueden hacer frente a estos precios desorbitados. El Gobierno ha sacado pecho de esta actualización, pero las asociaciones de policías y guardias civiles ya han mostrado su descontento y aseguran que es un «parche» que no arregla el problema.

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El conflicto laboral que ha mantenido una trabajadora contra el Ayuntamiento de Santa Eulària, que se negaba a pagarle los 937 euros que pedía por horas extras realizadas. El caso se ha alargado durante cinco años en los juzgados y, aunque la sentencia es recurrible, de momento es favorable a la empleada. Falta saber cuánto se ha gastado el Ayuntamiento en abogados y procuradores y si la batalla le ha salido a cuenta.