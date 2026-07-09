Tres perros quedan bajo custodia municipal tras un nuevo control en Can Dog

La Policía Local de Sant Joan y el inspector veterinario del Consell de Ibiza han llevado a cabo este miércoles una nueva actuación de seguimiento en el entorno del antiguo Rancho Can Dog. Según ha informado el Ayuntamiento de Sant Joan, la intervención se enmarca en las inspecciones que las administraciones mantienen abiertas tras el cierre del establecimiento como núcleo zoológico.

Durante el operativo, los agentes y el inspector veterinario retiraron tres perros. El propietario del antiguo Rancho Can Dog cedió voluntariamente uno de los animales al Ayuntamiento. Los otros dos perros quedaron bajo custodia municipal de forma preventiva al presentar documentación irregular, a la espera de que las administraciones completen las comprobaciones necesarias y regularicen su situación administrativa.

Los servicios del Cepad trasladaron a los tres animales al centro de protección animal Can Gossos, donde permanecerán bajo la responsabilidad del Ayuntamiento de Sant Joan mientras concluye la tramitación de la documentación.

El Ayuntamiento ha explicado que la actuación responde a sus competencias en materia de protección y custodia animal y que ha contado con la colaboración de los servicios técnicos del Consell Insular. El Consistorio ha reiterado su compromiso con el bienestar animal, el cumplimiento de la normativa y la coordinación entre administraciones para atender cualquier incidencia relacionada con animales del municipio.

Una denuncia motivó la primera inspección

La nueva actuación llega apenas una semana después de que la Guardia Civil y el Servicio de Inspección Veterinaria del Consell inspeccionaran las instalaciones de Can Dog tras recibir una denuncia que alertaba de que el establecimiento podría continuar con su actividad como centro animal o núcleo zoológico, pese a haber perdido la autorización para ello.

El Consell recordó entonces que dio de baja a Can Dog del registro de núcleos zoológicos en diciembre de 2025 tras varias inspecciones veterinarias que detectaron diversos incumplimientos de la normativa. La institución espera ahora el resultado de las actas elaboradas durante esa inspección para determinar si los hechos observados vulneran la legislación sobre bienestar y protección animal y si procede la apertura de un expediente sancionador.

El centro dejó de operar como residencia

El expediente sobre Can Dog comenzó en junio de 2025, cuando el Consell detectó posibles incumplimientos de la normativa sobre bienestar y sanidad animal. Las inspecciones posteriores constataron que el establecimiento mantenía perros en régimen de residencia sin reunir las condiciones exigidas para desarrollar esa actividad.

Tras esas actuaciones, el Consell acordó la baja del núcleo zoológico, prohibió la entrada de nuevos animales y supervisó durante varias semanas la devolución de los perros a sus propietarios. Además, trasladó al Ayuntamiento de Sant Joan varios posibles casos de abandono para que actuara.

Al finalizar ese proceso, los servicios veterinarios confirmaron el cese de la actividad de residencia canina. En las instalaciones solo permanecieron perros propiedad del titular del antiguo establecimiento y de una persona residente en la finca.