Ibiza celebra su tradición marinera con las Fiestas del Carmen en Vila

El Ayuntamiento de Ibiza celebrará los próximos días 16 y 18 de julio las Fiestas del Carmen, patrona de marineros y pescadores, con un programa de actos que combina tradición, cultura y música para poner en valor el estrecho vínculo de la ciudad con el mar.

La jornada principal tendrá lugar el jueves 16 de julio y comenzará a las 19 horas con una misa solemne en la iglesia de Sant Elm, presidida por el obispo y cantada por el Cor Ciutat d’Eivissa, del Patronat Municipal de Música.

Fiestas del Carmen, el año pasado. / Ayuntamiento de Ibiza

A las 20 horas dará comienzo la tradicional procesión, que recorrerá la calle de la Mare de Déu hasta el puerto de Ibiza con la participación de la Agrupación Musical Yacente Ibiza. Media hora más tarde, a las 20.30 horas, se iniciará desde el puerto la procesión marinera a bordo de la embarcación 'Ulises', uno de los momentos más emblemáticos de la festividad durante el cual la imagen de la Mare de Déu del Carme será escoltada por mar en el tradicional homenaje a la patrona de los marineros.

Salve Marinera

Posteriormente, a las 21.15 horas, la imagen regresará en procesión hasta la iglesia de Sant Elm, donde se interpretará la tradicional 'Salve Marinera', también a cargo de la Agrupación Musical Yacente Ibiza.

Los actos del día de la patrona culminarán a las 22 horas con el concierto de la Banda Simfònica Ciutat d’Eivissa en la plaza de sa Peixateria. La actuación ofrecerá un recorrido por los cien años de historia de la banda, en un concierto conmemorativo que pondrá el broche final a la jornada.

El concejal de Fiestas y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Ibiza, Fran Torres, ha destacado que las Fiestas del Carmen son “una de las celebraciones más representativas” de la ciudad porque reflejan “el vínculo histórico de Ibiza con el mar” y rinden homenaje a todas las personas que, generación tras generación, han hecho de la mar su forma de vida.

Torres ha señalado que desde el Ayuntamiento quieren continuar preservando “esta tradición tan querida por los ibicencos e ibicencas” e invitar a toda la ciudadanía a participar en unos actos que forman parte del patrimonio cultural y de la identidad de la ciudad.

Las celebraciones continuarán el sábado 18 de julio, dede las 21 horas hasta la medianoche, con la Fiesta Marinera, organizada en la calle de la Mare de Déu con la colaboración de la Associació de Comerciants del carrer de la Mare de Déu. La velada contará con decoración floral, animación y actuaciones musicales, con el objetivo de convertir este emblemático espacio de la ciudad en un punto de encuentro festivo para residentes y visitantes.