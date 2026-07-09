Cinco psiquiatras del Área de Salud de Ibiza y Formentera siguen de baja

El Área de Salud de Eivissa y Formentera (ASEF) responde a la preocupación de diferentes entidades sociales y asociaciones sobre las concecuencias por la situación que atraviesa la Unidad de Psiquiatría ante las bajas de siete psiquiatras de los 14 que componen la plantilla por la gestión del servicio. Hasta el punto de que la gerencia de la sanidad público puso en marcha una mediación y acabó reestructurando el servicio, del que salió la anterior coordinadora. A fecha de este martes, cinco profesionales siguen de baja en el servicio y prevén que haya "una recuperación de la normalidad progresiva" después de todas las medidas aplicadas y del proceso de mediación. Preguntado si esto significa que otro profesional ha solicitado el alta, desde ASEF responden: "Esto no lo puedo confirmar". Además, la gerencia de la sanidad pública pitiusa recuerda que para que se reincorporen las personas que se encuentran de baja, debe pasar primero "la recuperación de su estado de salud".

En este sentido, destacan "la importancia de las consultas de psicología en Atención Primaria, los distintos refuerzos que se han ido realizando y las medidas reorganizativas y el proceso de mediación: "Vamos recuperando la normalidad progresivamente y entendemos que en próximas semanas seguiremos en esta tendencia. Esto va a permitir reconducir y recuperar la actividad que se ha podido demorar" durante el tiempo en que la unidad ha estado con la mitad del personal.

Citas canceladas y las incomparecencias

Respondiendo a los datos que maneja la Asociación de Patología Dual de Ibiza y Formentera (Aspadif) sobre el servicio durante el tiempo en que ha estado falto de al menos la mitad del personal, ASEF facilita la cantidad de citas canceladas desde el mes de mayo. Mientras que Aspadif sostiene que la cancelación de consultas en el servicio podrían alcanzar el medio millar, según ASEF, "ha habido 144 consultas anuladas en este período, durante todo el mes de mayo, junio y lo que llevamos de julio". Y recuerdan que en ese tiempo hubo un par de semanas de huelga de médicos y que no es posible saber cuántas de las cancelaciones se deben a ese motivo. La crisis en el servicio, no obstante, viene de "hace tiempo", como denunciaron varios profesionales a Diario de Ibiza y confirmó la propia gerencia cuando saltó la noticia, a finales de mayo, y no se limita a los dos últimos meses.

Asimismo, ASEF pone de relieve que las incomparecencias de pacientes a sus respectivas consultas en el servicio de Psiquiatría duplican al de los demás servicios: "Si en otros servicios médicos hospitalarios está en torno al 10-12%, en Psiquiatría asciende hasta el 20-22%". Como ejemplo, destacan que el año pasado hubo un "20%" de incomparecencias en el servicio de salud mental y que en años anteriores el porcentaje fue "un poco mayor". Así, en mayo, junio y lo que va de julio, hubo 166 incomparecencias, 22 más que consultas anuladas.

Salud mental infantojuvenil

En cuanto a la demora media en días hábiles, mientras Aspadif baraja una media de un año de espera para una consulta en Salud mental infantojuvenil, desde ASEF aseguran que la espera para una primera visita en junio es de "51 días". Aun así, destaca que en lo que va de año la media es de 33 días, 18 menos: "Los cortes tan concretos [como los de junio] no suelen dar un reflejo general de la situación", aseveran desde la gerencia de la sanidad pública pitiusa.

"Los datos son mejorables, indudablemente. Esperamos que con la incorporación del psicólogo clínico [que empieza este mismo miércoles], del terapeuta ocupacional que llega este mes y del trabajador social a tiempo completo, mejore más la situación".

La recopilación desigual de los datos

"Trabajamos en que la obtención de datos en Salud Mental sea similar a la del resto de servicios", avanza ASEF: "En anteriores legislaturas, los datos de demora o de actividad de Salud Mental o Psiquiatría no han estado dentro de los decretos de garantía de demora y se está haciendo ahora un esfuerzo por homogeneizar eso, para tener datos fiables", aclaran sobre la falta de datos en este departamento.

Esto se debe a que, detallan, Salud Mental, tanto la unidad de adultos como la de infantojuvenil, seguía un proceso analógico en el tratamiento de los datos, frente a la informatización de otros servicios.