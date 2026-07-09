Un mexicano que vive en Ibiza revela que gasta 4.140 euros al mes: “Los alquileres están por los cielos”

Ibiza es el sueño de muchos jóvenes que imaginan la isla como un paraíso de fiestas, playas y planes exclusivos. Sin embargo, un joven mexicano que vive actualmente en la isla ha querido mostrar la otra cara de esa vida idílica: el coste real de instalarse y mantener una rutina.

A través de un vídeo publicado en Instagram, el joven explica cuánto gasta mensualmente viviendo en Ibiza y advierte de que, aunque “todo el mundo se quiere venir a la isla de la fiesta”, pocos hablan de los números reales. “Y vaya que se gasta aquí”, asegura al comienzo de la grabación.

El principal gasto: el alquiler

El principal gasto, según cuenta, es el alquiler. El joven afirma que paga 1.500 euros al mes por una habitación en una villa situada cerca de Cap Martinet, una vivienda con piscina y vistas al mar que muestra en el vídeo mientras comenta: “Muy bonita, la vista”. También explica que ese importe se lo paga su padre desde México.

A esa cifra se suman los gastos del día a día. Como ejemplo, señala que en una misma semana acudió dos veces al supermercado y que entre ambas compras gastó alrededor de 150 euros.

El ocio nocturno y los desplazamientos también elevan notablemente el presupuesto. En una sola noche, relata que gastó varios trayectos en taxi de unos 15 euros cada uno, además de 40 euros en dos cervezas. En otra salida, una cena con amigos acabó con una cuenta de 318 euros (unos 70 euros por persona), entre comida y bebidas.

Durante el fin de semana, el joven también detalla otros gastos en taxis, transporte público, copas y planes de playa. Algunos trayectos llegaron a costar 30 o 50 euros, dependiendo de la distancia y de si compartía el viaje con otra persona.

Según sus propios cálculos, vivir en Ibiza le supone un gasto mensual aproximado de 4.140 euros. Una cifra que, según explica, incluye alquiler, supermercado, taxis, salidas, comidas fuera y ocio.

El vídeo ha llamado la atención precisamente por poner cifras concretas a una realidad que muchos residentes y trabajadores temporales conocen bien: vivir en Ibiza, especialmente durante la temporada alta, puede resultar prohibitivo incluso compartiendo vivienda y controlando algunos gastos.

Su testimonio se suma al debate sobre el encarecimiento de la vida en la isla, donde el precio del alquiler, el transporte y el ocio sigue siendo uno de los principales problemas para quienes intentan residir durante todo el año o durante la temporada turística.