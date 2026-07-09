Ibiza lidera la mejora de la estabilidad laboral en Baleares con un 85% de contratos indefinidos

"Robusto y dinámico" y con un modelo laboral de "mayor calidad y estabilidad": es como han descrito el modelo laboral de las Islas Baleares el vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación del Govern balear, el ibicenco Antoni Costa, y la directora general de Economía y Estadística, Catalina Barceló, en la principal conclusión del reto 'Qualitat del creixement de l'ocupació a les Illes Balears', donde además han destacado el papel de Ibiza como la isla donde ha habido más esfuerzo para la mejora.

Costa ha destacado la gran reducción de la temporalidad en las Baleares: en solo 7 años, desde el 2019, los contratos temporales han pasado de un 83% a un 30% del total de contratos. Además, las dos islas en las que más se han reducido han sido Ibiza y Menorca. El análisis se ha llevado a cabo observando los datos desde 2019 a 2025.

Según Costa, en Ibiza "se ha hecho un esfuerzo importante para reducir la temporalidad". Este esfuerzo supone 66 puntos porcentuales menos de contratos temporales desde 2019: "De 19% de indefinidos ha pasado a un 85%". Además, ha añadido, en Ibiza se han registrado los incrementos más elevados en ambos géneros. "Cabe destacar que aunque los hombres han ganado estabilidad en mayor medida que las mujeres en todas las islas, la brecha de género es persistente", ha dicho Barceló.

Las personas afiliadas de media en las Baleares en 2025 fueron 584.875, un incremento de 14,4%: 2,2 puntos porcentuales por encima de la media española. El aumento de los contratos indefinidos consolida un modelo laboral de mayor calidad.

Costa destaca que "en siete años se han triplicado los contratos indefinidos, y el porcentaje se ha estabilizado en 70% por tercer año consecutivo". Gracias a esto "hay menos rotación laboral por la reducción de nuevos contratos indefinidos": en 2019 se generaron 431.000 contratos temporales, mientras que en 2025 fueron 116.000. Añade que, de hecho, la temporalidad lleva estancada en las islas desde 2023.

Los sectores que más han contribuido ha mejorar la estabilidad laboral han sido la hotelería, cuyos contratos indefinidos en la franja de tiempo analizada suponen el 41% del total; la construcción, que es, según ha indicado Barceló, "el sector que ha conseguido hacer el mayor esfuerzo para eliminar, casi del todo, la temporalidad", ya que ha pasado de un 14% de trabajadores indefinidos a un 93%; y el comercio.

Otro dato que aporta el análisis es que se ha incrementado la estabilidad laboral en segmentos de menor nivel educativo y grupo profesional. El 74% de los nuevos contratos indefinidos entre 2019 y 2025 pertenece a un nivel educativo inferior a Bachillerato: "el impacto de la contratación indefinida ha sido más intenso en el segmento de menos calificación: de un 16% de indefinidos en 2019 a un 76% en 2025", ha indicado Barceló.

Además, el grupo laboral con mayor incidencia de contratos indefinidos ha sido el personal operativo, que han definido como "el más castigado por la temporalidad". Por otra parte, la estabilidad ha crecido también en todos los tramos de edad, pero el tramo "protagonista" ha sido el de los jóvenes menores de 25 años, dato que desde el Govern han querido destacar: del 13% de indefinidos han pasado al 67%.

Mayor temporalidad entre las mujeres

En cuanto a diferencias de género, en todas las franjas de edad los hombres han registrado un aumento de contratación indefinida superior al de las mujeres, con un incremento particularmente alto en los hombres de entre 25 y 34 años. En el caso de las mujeres, decrece de manera regular a medida que aumenta la edad.

Costa y Barceló han explicado también algunos de los retos a los que se enfrenta el mercado laboral de las Baleares. Para empezar, la mejora en el sector comercio, que aunque sea el tercero que más contribuye en la generación de contratos indefinidos, el peso de este tipo de contratos en el sector es de 69%, frente a, por ejemplo, el 85% de la hotelería.

Han señalado también que tienen que "hacer un esfuerzo para aumentar el peso de la contratación indefinida en el nivel educativo superior, donde queda 25 puntos porcentuales por debajo del segmento con menos estudios".

Barceló añade que "se tiene que enfocar la mejora de indefinidos entre las mujeres puesto que los hombres registran un aumento superior en todas las franjas de edad e islas".

En cuanto al resto de islas, Menorca, como Ibiza, ha contribuido bastante a la estabilidad laboral, pues los indefinidos han crecido en 57 puntos porcentuales. En el caso de Mallorca, el estudio ha recalcado la necesidad de concentrar esfuerzos en la isla, ya que es la que menos ha contribuido a la estabilidad laboral desde 2019, aumentando tan solo 49 puntos porcentuales. El 65% de sus contratos son indefinidos frente al 85% de Ibiza.