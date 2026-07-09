Inglés, alemán, catalán, italiano, francés y español: la Escuela Oficial de Idiomas de Ibiza lanza su oferta para el curso 2026-2027

La Escuela Oficial de Idiomas de Ibiza y Formentera mantiene abierta la matrícula para el curso 2026-2027. El periodo de inscripción de julio permanecerá abierto hasta el próximo 19 de julio, según ha informado el centro, que ofrece enseñanzas especializadas de idiomas para adultos y certificaciones oficiales válidas en todo el territorio nacional.

Actualmente, la escuela ofrece cursos de alemán, inglés, catalán, español como lengua extranjera, francés e italiano. En la modalidad oficial se imparten los niveles Básico A1 y A2 e Intermedio B1 y B2 en todos los idiomas. También se ofrecen niveles Avanzado C1 en inglés, español, catalán y alemán —en este último caso, C1.1—, así como Avanzado C2 en inglés y catalán.

La oferta formativa incluye cursos presenciales ordinarios, intensivos y semipresenciales en determinados idiomas y niveles. Como novedad para el curso 2026-2027, la EOI incorporará en Ibiza un grupo intensivo de B1 de alemán. Además, se mantiene la posibilidad de cursar inglés a distancia a través del programa 'That’s English'.

En la ampliación de Sant Antoni se ofrecerán clases de inglés, desde A1 hasta C1.2; catalán, en los niveles B2 y C1; y español como lengua extranjera, en A2. Toda la actividad lectiva en esta sede se desarrollará en horario de mañana.

Desde Formentera

Por su parte, en Formentera se impartirán cursos de inglés, desde A2 hasta C1.2; catalán, en B2 y C1; italiano, desde A1 hasta B2.2; francés, en A1 y A2; y alemán, también en A1 y A2. En este caso, las clases serán en horario de tarde.

Los cursos presenciales ordinarios se organizan en dos sesiones semanales de 125 minutos cada una. Los grupos de tarde tendrán clase de 16.30 a 18.35 horas o de 18.55 a 21 horas, mientras que los grupos de mañana se desarrollarán de 9.30 a 11.35 horas o de 11.55 a 14 horas. Las clases se impartirán los lunes y miércoles o los martes y jueves.

Toda la información para realizar el trámite de matrícula está disponible en la página web de la Escuela Oficial de Idiomas de Ibiza y Formentera. La matrícula para alumnado nuevo tiene un coste de 189,42 euros, mientras que para antiguos alumnos es de 165,02 euros. En el caso de las personas en situación de desempleo, la matrícula es gratuita, siempre que se justifique mediante el documento del SOIB denominado “informe de periodo ininterrumpido en situación de desempleo”. También existen bonificaciones para otros supuestos, como familias numerosas o alumnado con discapacidad.

El centro recuerda, asimismo, que existe la opción de matrícula libre, que permite realizar las pruebas de certificación en las convocatorias de junio y septiembre. Las fechas de inscripción para esta modalidad están pendientes de confirmación y se prevén en torno a febrero o marzo de 2027.

Las personas interesadas pueden contactar con la escuela a través de su número de teléfono o su correo electrónico para información relativa a la sede principal de Ibiza. La EOI también ofrece información actualizada a través de sus perfiles en Instagram y Facebook.