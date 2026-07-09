Cumbre episcopal en Ibiza: los obispos de Baleares y la Comunidad Valenciana se reúnen en es Cubells

Ibiza acogerá los próximos días 20 y 21 de julio la reunión de los obispos de la Provincia Eclesiástica Valentina, que integra las tres diócesis de la Comunidad Valenciana y las tres de Baleares. El encuentro tendrá lugar en la Casa de Espiritualidad de Santa Teresa, situada en es Cubells, y estará presidido por el arzobispo de Valencia, Enrique Benavent.

El obispo de Ibiza ejercerá de anfitrión

El obispo de Ibiza, Vicent Ribas, ejercerá de anfitrión de esta cita, en la que participarán también los obispos de Menorca, Gerard Villalonga, y de Mallorca, Sebastià Taltavull. Por parte de la Comunidad Valenciana asistirán los obispos de Segorbe-Castellón, Casimiro López, y de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, así como los obispos auxiliares de Valencia, Fernando Ramón y Arturo Javier García.

También está prevista la presencia del vicario general del Arzobispado de Valencia, Vicente Fontestad, que actúa como secretario de la provincia eclesiástica.

La reunión servirá para abordar asuntos comunes de las diócesis que forman parte de esta provincia eclesiástica, en un encuentro de trabajo y coordinación entre los responsables de las iglesias diocesanas de Baleares y la Comunidad Valenciana.