Dos okupas detenidos y medio centenar identificados por la Guardia Civil en un complejo turístico abandonado de Ibiza

La Guardia Civil ha detenido a dos okupas y ha identificado aproximadamente a medio centenar durante el amplio operativo que ha desplegado este miércoles por la mañana en Punta Arabí, muy cerca del Hippy Market, en el municipio de Santa Eulària.

En torno a las 12 de la mañana, una decena de patrulleras de la Benemérita, con un total de dos pelotones a bordo, se ha personado en este antiguo complejo turístico abandonado que ya ha sido escenario de numerosas okupaciones en el pasado.

Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Agrupación de Reserva y Seguridad, pertenecientes al refuerzo veraniego que la Guardia Civil despliega cada verano en la isla, equipados con chalecos, protecciones de articulaciones y cascos antidisturbios en previsión de algún posible altercado que no se ha llegado a producir.

En el complejo turístico abandonado residen en torno a "60 ó 70" personas, mayoritariamente de origen saharaui, según explica uno de los residentes a Diario de Ibiza. Muchos de ellos han venido a hacer la temporada y tienen trabajo asegurado hasta el final del verano, cuando previsiblemente abandonarán Ibiza.

Los agentes de la Guardia Civil sacaron a todos ellos al exterior del complejo, a la entrada de un descampado frecuentado a esa hora, ya que lo emplean como aparcamiento numerosos visitantes del mercadillo, y los agruparon durante dos horas para ir identificándolos uno a uno.

Los okupas vuelven al interior del complejo. / Toni Escobar

Dos residentes detenidos

Tras comprobar las identidades de los residentes, constataron que dos de ellos tenían requerimientos judiciales pendientes, motivo por el que se los llevaron detenidos. El resto pudo volver sin problemas al interior del asentamiento una vez que las patrulleras de la Guardia Civil abandonaron el lugar en torno a las 14.30 horas.

Hablando en un perfecto español, Taky, un joven que trabaja en una discoteca y que ha venido a Ibiza a hacer la temporada por segundo año consecutivo, lamenta el trato recibido: "Nos han sacado a todos de las habitaciones y nos han aglomerado bajo el sol. A mí me han venido empujando por el camino, como si estuviéramos aquí cometiendo un delito". "Somos saharauis, no estamos aquí por placer, estamos aquí porque España nos dejó en el exilio", se queja,

Respecto a los motivos del operativo desarrollado por la Benemérita, asegura que no les han enseñado ninguna orden judicial, aunque ese trámite solo es necesario para realizar un desahucio. "Absolutamente nada, ningún documento de ningún tipo. Lo único que nos han dicho es que estamos ilegalmente aquí", subraya.