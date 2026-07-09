Pateras
Doble rescate de pateras cerca de Formentera: 60 personas auxiliadas en apenas hora y media
Salvamento Marítimo actuó en dos puntos distintos al sur y sureste de la isla
Un total de 60 personas de origen subsahariano han sido rescatadas este miércoles, en dos pateras localizadas en aguas próximas a Formentera.
Según la Delegación del Gobierno, la primera intervención tuvo lugar a las 19.25 horas, cuando se procedió al rescate de 32 personas a 21 millas al sur de Formentera. En el operativo intervino Salvamento Marítimo.
La segunda actuación se produjo poco después, a las 20.55 horas, también con intervención de Salvamento Marítimo. En este caso, fueron rescatadas 28 personas de origen subsahariano que se encontraban a 50 millas al sureste de Formentera.
Con estas dos operaciones, realizadas durante la tarde del miércoles, el número total de personas auxiliadas en aguas próximas a la isla asciende a 60.
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