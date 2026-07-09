Forbes reúne en Ibiza a las 30 mujeres más influyentes de Baleares

Forbes Women celebró la noche del miércoles en el hotel Bless Ibiza The Site la presentación oficial de la lista Las 30 mujeres más influyentes de Baleares 2026, un encuentro concebido para poner el foco en el liderazgo femenino del archipiélago y en su peso creciente en ámbitos como la empresa, la política, la cultura, el deporte y la innovación.

La cita, que consolida la segunda edición de esta iniciativa, reunió en Ibiza a referentes del tejido empresarial, institucional, social y cultural de las islas. Entre las participantes estuvieron la consellera de Cooperación Local y Promoción Económica, María Fajarnés; la presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB), Carmen Planas; la directora general adjunta de Palladium Hotel Group, Carmen Matutes; y otras profesionales destacadas de la comunidad.

El acto fue abierto por Cristiano Badoch, director general de SpainMedia, que subrayó el compromiso del grupo con la visibilidad del talento femenino. “Nuestra voluntad es situar al liderazgo femenino en el epicentro de la agenda social”, afirmó. También intervino Vera Bercovitz, directora de contenidos de Forbes Women y responsable del comité de expertas encargado de elaborar la lista. Bercovitz defendió el carácter continuado del proyecto: “La idea es que esta lista se perpetúe en el tiempo y que cada año podamos dar visibilidad a mujeres diferentes. Cuantas más mujeres, más referentes y más posibilidades de inspirar a las nuevas generaciones”.

La velada se articuló en torno a dos mesas de debate. La primera, titulada 'La cultura como propuesta de valor balear', reunió a la artista Ela Fidalgo, la arquitecta Paloma Hernaiz y la gestora cultural Ángeles Ferragut. Fidalgo reivindicó la artesanía como un oficio esencial y con vocación de permanencia. “Las cosas grandes ocurren en espacios pequeños”, señaló. En esa misma mesa, Hernaiz destacó la importancia de los oficios locales para dignificar la identidad balear, mientras que Ferragut defendió una cultura basada en la calidad y no únicamente en el “éxito rápido”.

La segunda mesa, 'Liderazgo femenino que construye empresa de futuro', abordó el modelo empresarial balear, en el que, según los datos expuestos en el encuentro, el 94,4% de las empresas son familiares. El debate giró también en torno a los desafíos de sostenibilidad y a la necesidad de adaptar el liderazgo a los nuevos retos económicos y sociales de las islas. Carmen Planas alertó de la importancia de incorporar a los jóvenes a los puestos de responsabilidad y defendió: "Deberíamos pensar en un nuevo modelo de liderazgo, de servicio, inspirador y de propósito común”. En la conversación también se abordaron problemas estructurales como la dificultad de retener talento en Baleares por la falta de vivienda asequible. Beatriz Fernández, CEO de Grupo Mascaró, resumió una de las ideas centrales del foro al afirmar que “sin conservación no hay prosperidad”, en referencia a la necesidad de impulsar un desarrollo respetuoso con el entorno.

Las 30 mujeres de Forbes Women en Baleares

La lista de Las 30 mujeres más influyentes de Baleares 2026 reúne perfiles institucionales, empresariales y creativos. Entre las mujeres destacadas figuran la presidenta del Govern, Marga Prohens; la chef con estrella Michelin Maca de Castro; las empresarias Sabina y Gloria Fluxà; la CEO de Puerto Portals, Corinna Graf; la joyera Isabel Guarch; y la abogada y analista Malena Contestí, entre otras representantes del ámbito turístico, legal, artístico y empresarial.

La selección también incluye perfiles vinculados al sector vitivinícola, la banca, la ingeniería, la salud y la empresa familiar. Según la organización, el objetivo es visibilizar un ecosistema femenino diverso, marcado por la sostenibilidad, la innovación y el compromiso con el desarrollo económico y social de Baleares.

El encuentro reunió además a personalidades del mundo empresarial, creativo e institucional como la diseñadora Piluca Bayarri, la farmacéutica y referente en innovación estética Marta Munar, la doctora Marta Serna, la empresaria Corinna Graf y María Plomer, CEO de Zafiro Hotels. La cita se cerró con un cóctel en el recién inaugurado Bless Ibiza The Site, en un ambiente de networking que prolongó la conversación sobre el liderazgo femenino y el futuro del archipiélago hasta la noche ibicenca.