"Las familias no saben qué va a pasar": El PSOE carga contra Triguero por el "caos" en las escuelas infantiles municipales

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Ibiza ha denunciado la grave situación de incertidumbre que atraviesan las escuelas infantiles municipales y ha reclamado al alcalde, Rafael Triguero, y a la concejala de Infancia, Sara Barbado, que informen de forma inmediata a las familias y a las profesionales sobre el futuro del servicio. El PSOE critica la falta de comunicación y de planificación que, a su juicio, marca la gestión del equipo de gobierno durante las últimas semanas.

La concejala socialista Carmen Boned asegura que "la incapacidad de gestión de Sara Barbado provoca desconcierto entre las trabajadoras y una preocupación creciente entre las familias". Los socialistas recuerdan que, durante los últimos meses, el Ayuntamiento ha protagonizado diversas polémicas relacionadas con las escuelas infantiles municipales. Entre ellas, destacan la privatización de la gestión de las escuelas de verano, la reducción de servicios y de personal que denunció el PSOE y el traslado de trabajadoras entre centros. Según el PSOE, estas decisiones han incrementado la preocupación entre las familias y las profesionales.

Las educadoras, sin respuestas sobre el próximo curso

Boned considera especialmente grave que las educadoras todavía no dispongan de la información necesaria para organizar el próximo curso. "No es aceptable que las trabajadoras conozcan las decisiones a través de rumores o de las noticias antes que por los canales oficiales del Ayuntamiento", afirma. La edil socialista sostiene que esta situación responde a "una forma de gobernar basada en la improvisación y en la falta de planificación".

"La conciliación familiar y el modelo de escuelas infantiles municipales de Ibiza, que durante años ha sido un referente en la isla, constituye uno de los servicios más sensibles que presta un ayuntamiento. No se puede gestionar desde la improvisación ni generar incertidumbre entre las familias y el personal. Cuando fallan la comunicación y la organización, las consecuencias recaen sobre los niños, las familias y las educadoras", añade.

Para el Grupo Socialista, la situación actual evidencia las dificultades de gestión de la Concejalía de Infancia. "La realidad es que Sara Barbado no resulta capaz de ofrecer respuestas a los problemas que se han acumulado durante este mandato. Ya ocurrió con la gestión de las escuelas de verano, después con decisiones comunicadas a última hora y ahora con un personal que continúa sin información clara sobre la organización del servicio", señala Boned.

Reunión urgente con familias y profesionales

La concejala también critica la estrategia de comunicación del equipo de gobierno. "El gobierno de Triguero comunica tarde, comunica mal o, simplemente, no comunica", afirma, "más allá de sus vídeos propagandísticos". El PSOE recuerda que hace meses ya advirtió de que el Partido Popular debilitaba el modelo de escuelas infantiles públicas mediante recortes de servicios y de personal. Según los socialistas, lejos de corregir esa política, la situación resulta ahora aún más preocupante.

El Grupo Municipal Socialista exige al alcalde Rafael Triguero, a la concejala Sara Barbado y a la primera teniente de alcalde y responsable del área, Catiana Fuster, que convoquen de inmediato una reunión con las profesionales de las escuelas infantiles, informen con transparencia a las familias y expliquen cuál será la hoja de ruta para el próximo curso.

Además, el PSOE reclama una reunión urgente con las trabajadoras de todos los centros para explicar el proceso de traspaso de la escuela infantil de Can Cantó e informar también a las familias.

Los socialistas consideran que el cambio de gestión de la escuela infantil de Can Cantó, previsto para septiembre, debería haber constituido un ejemplo de coordinación institucional. Sin embargo, denuncian que la falta de información ha generado una inquietud innecesaria entre las profesionales.

Por ello, el PSOE reclama a Rafael Triguero, Sara Barbado y Catiana Fuster que asuman su responsabilidad, den explicaciones públicas y aclaren cuál será el futuro de las escuelas infantiles municipales y de sus trabajadoras.

Para el Grupo Socialista, un servicio público tan importante no puede gestionarse desde la improvisación permanente. "Las educadoras merecen respeto, las familias merecen información y los niños merecen una atención respetuosa por parte de su ayuntamiento", concluye Carmen Boned.