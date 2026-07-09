Fallece en Ibiza Rita Costa Costa, practicante y dinamizadora social incansable de Sant Antoni

"Cuando veo que la gente es feliz, yo lo soy aún más". Esta frase define a la perfección a Rita Costa Costa, fallecida el martes en Ibiza a los 96 años. Nacida en Sant Antoni en 1929, en 2011, durante el mandato de José Sala, recibió el Premi Portmany del Ayuntamiento de Sant Antoni por su labor como dinamizadora cultural. Pero Rita Costa Costa era mucho más.

Trabajó en el sector del turismo y la hostelería, que comenzaba a vivir su boom en la localidad. Sin embargo, por lo que muchos de los vecinos de ses Païsses y de Corona la conocían fue por su labor como practicante. Polvorilla incansable, cuidó de su familia y, cuando se jubiló, lejos de quedarse sentada en el sofá comenzó su actividad para hacer que los mayores que estaban a su alrededor también se movieran.

Se integró en la junta directiva del Club de la Tercera Edad de Sant Antoni y durante quince años (entre 1995 y 2010) fue su presidenta. "El trabajo que hizo por este colectivo estos años es digna de toda admiración", señalan desde el Ayuntamiento de Sant Antoni, que destaca que Rita Costa "consiguió dotar de más visibilidad a las personas mayores y que las instituciones atendieran mejor sus necesidades y aspiraciones".

Durante sus tres lustros al frente de los mayores de Sant Antoni Rita Costa "no se cansó de organizar talleres, viajes, tardes de baile, excursiones y otras actividades, así como de mejorar el club social del Club de la Tercera Edad", recalca el Consistorio, que ha expresado su pésame a la familia. "Personas como ella con las que hacen que un pueblo vaya adelante", concluyen desde el Ayuntamiento.