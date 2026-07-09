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El Ejército toma posiciones en Ibiza y Formentera durante seis días: vigilará de es Vedrà al Cap de Barbaria

La unidad del regimiento Palma 47 realizará misiones de 'Presencia, Vigilancia y Disuasión' en ambas islas entre el 13 y el 18 de julio

Un militar en la costa de Ibiza.

Un militar en la costa de Ibiza. / C. G. B.

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Marta Torres Molina

Marta Torres Molina

Ibiza

Una sección perteneciente al regimiento Palma 47 desplegará entre los días 13 y 18 de julio patrullas de entidad pelotón y sección en Ibiza y Formentera para llevar a cabo misiones de “presencia, vigilancia y disuasión”, conocidas como OPVD, según la nota informativa previa al despliegue. La sección tendrá su puesto de mando en las instalaciones de Sa Coma, cedidas para este fin por el Consell de Ibiza. Desde allí llevará a cabo reconocimientos de itinerarios en distintas zonas de la isla de Ibiza, entre ellas Santa Gertrudis, es Vedrà, es Cubells y Cala Tarida. Durante una de las jornadas, la sección se desplazará también a Formentera, donde reconocerá las zonas de la playa de Migjorn, Cap de Barbaria y s’Estufador.

A lo largo del despliegue, los efectivos aprovecharán para mantener contacto con las autoridades de los municipios por los que circulen, con el objetivo de dar a conocer sus actividades y explicar el objetivo de las operaciones de “Presencia, Vigilancia y Disuasión”.

Militares en unas maniobras en la isla.

Militares en unas maniobras en la isla. / C. G. B.

El Mando Operativo Terrestre, bajo el mando del teniente general Julio Salom Herrera, jefe del Mando de Canarias, es el órgano responsable de las Fuerzas Armadas encargado del “planeamiento, conducción y seguimiento” de estas operaciones bajo control operativo del Mando de Operaciones. Según la información facilitada, las Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión son “una herramienta eficaz para mantener una vigilancia de los espacios de soberanía nacional”, lo que permite “detectar anticipadamente amenazas” y facilitar “una respuesta inmediata y viable ante una potencial crisis”.

Noticias relacionadas y más

El Mando de Operaciones, dependiente del Estado Mayor de la Defensa, es el encargado de planear y dirigir las operaciones permanentes en territorio nacional diseñadas para dar presencia, mantener la vigilancia y crear disuasión en los espacios terrestre, marítimo, aéreo, espacial y ciberespacial. Para cumplir estos objetivos, el Mando de Operaciones cuenta con los mandos operativos Terrestre, Marítimo, Aéreo, Espacial y Ciberespacial.

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