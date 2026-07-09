La economía de Ibiza crece un 2,8% en el segundo trimestre, una décima menos que la balear

Acelera el producto interior bruto balear con una subida del 2,9% respecto al año pasado, según refleja el Análisis de Coyuntura del segundo trimestre de 2026 de las Illes Balears, presentado por el vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, el Ibicenco Antoni Costa, y la directora general de Economía y Estadística, Catalina Barceló.

Todas las islas han incrementado el ritmo de actividad económica durante el primer trimestre del año respecto a 2025 y en el caso de Ibiza y Formentera, ha crecido un 2,8%.

Menorca comparte este porcentaje, mientras que Mallorca crece un poco más: 3%. Por otra parte, todos los sectores han subido también, especialmente la construcción, un 3,1%, y los servicios, un 2,9%.

El IPC se incrementa un 3,4% y es especialmente destacable en transporte y hotelería, y la inflación subyacente repunta un 3,3%, Costa lo achaca a la guerra de Irán y alega que "el 83% de los hogares baleares han notado en su poder adquisitivo el efecto de la guerra".

Por otra parte, el gasto turístico "toca un nuevo máximo", al mismo tiempo que la llegada de turistas sube un 3,3%, aunque las pernoctaciones caen ligeramente, junto al comercio al por menor, que encadena cinco meses de caídas interanuales. La facturación de los servicios también pierde ritmo en abril.

Valores máximos desde 2008

Por su parte, las viviendas iniciadas registran máximos desde 2008 hasta llegar a los 1.325, con una variación media anual del +31,6 %, y las acabadas llegan a los 536 (+17,5 %) en el primer trimestre, una tendencia "muy dinámica", indica el Govern. Costa señala que las previsiones para el futuro son positivas gracias a los visados de vivienda, que igualmente logran los valores más altos desde 2008, con un enorme crecimiento del 70%, hasta las 2.418 viviendas visadas en este primer cuatrimestre del año.

En cuanto a la industria, si bien la producción cae, el resto de las variables son positivas, destaca el análisis, y aunque las exportaciones totales caen un 16,7% el tejido exportador tradicional "aguanta" y crece un 3,2%.

En materia de empleo, continúa creciendo la afiliación a la Seguridad Social y logra un nuevo máximo histórico de 588.858 afiliados en las islas. Los servicios son el principal motor de crecimiento de la ocupación, pero también se notan subidas en la construcción, la agricultura y la industria.