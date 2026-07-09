Drogas, acampadas irregulares y controles de tráfico: centran las actuaciones de la Policía Local de Sant Antoni este verano

La Policía Local de Sant Antoni ha gestionado 2.266 incidencias durante el primer mes de funcionamiento del Plan Operativo de Seguridad para la temporada estival 2026, un dispositivo que entró en vigor el 2 de junio con el objetivo de adaptar el servicio policial al incremento de población y actividad que registra el municipio durante los meses de verano.

Según ha informado el Ayuntamiento de Sant Antoni, el nuevo modelo operativo, diseñado por la Jefatura de la Policía Local, supone una reorganización integral de los recursos policiales para incrementar la presencia preventiva, mejorar la capacidad de respuesta y ofrecer un servicio tanto a residentes como a visitantes.

Durante este primer mes se han desplegado nuevos equipos de refuerzo operativo en las principales zonas de ocio, se ha consolidado la Unidad Territorial de Playas, se ha reforzado la unidad de Agentes de Intrusismo y Convivencia con ocho efectivos y continúa el desarrollo del resto de medidas previstas en el plan, entre ellas la ampliación del sistema municipal de videovigilancia, el refuerzo de la Unidad de Drones y la planificación de nuevos dispositivos especializados.

La concejala de Seguridad Ciudadana, Neus Mateu, ha explicado que "el principal objetivo del Plan Operativo es reforzar la presencia policial allí donde más se necesita". Además, ha señalado que el dispositivo apuesta por "una policía visible, cercana y preventiva, capaz de anticiparse a los problemas antes de que se produzcan y garantizar una respuesta rápida durante los meses de mayor afluencia turística".

1.343 controles preventivos de vehículos

En este primer mes de funcionamiento del plan, la Policía Local ha realizado también 1.343 controles preventivos de vehículos, ha practicado 539 identificaciones y cacheos preventivos y ha intervenido en seis incendios.

En el ámbito de la seguridad ciudadana, los agentes han formulado 35 denuncias por infracciones a la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, han instruido 15 diligencias por delitos contra la salud pública, siete por violencia de género en el ámbito familiar, cinco por atentado contra agentes de la autoridad y cuatro por amenazas y lesiones.

En materia de convivencia, la Policía Local ha interpuesto 29 denuncias por venta ambulante, nueve relacionadas con publicidad dinámica y reparto de tickets, seis por incumplimiento de horarios y cinco por ruidos en viviendas particulares.

En el ámbito del tráfico, los agentes han intervenido en 62 accidentes de circulación y han tramitado 943 denuncias por infracciones de tráfico.

El Ayuntamiento también destaca la actividad administrativa desarrollada por el cuerpo policial durante este periodo, con 214 informes, 125 gestiones con otros organismos, 98 gestiones con servicios municipales y 166 denuncias por objetos perdidos.

La Unidad Territorial de Playas ha realizado durante junio un total de 614 actuaciones policiales. Entre ellas figuran 269 identificaciones de personas, 162 controles de vehículos, 78 denuncias de tráfico, 34 denuncias y aprehensiones por venta ambulante, tres diligencias policiales, 30 denuncias por infracciones a la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana y cinco actuaciones relacionadas con publicidad dinámica.

Por otra parte, la Policía Local ha detectado 145 incidencias relacionadas con asentamientos y vehículos susceptibles de ser utilizados para acampar o pernoctar de forma irregular. Como resultado de estas actuaciones se han interpuesto 26 denuncias a caravanas por las infracciones detectadas.

La Unidad Canina (k9)

El Ayuntamiento ha informado de que la Policía Local ya ha programado los servicios de la Unidad Canina (K9) para julio y agosto, que reforzará los dispositivos preventivos relacionados con el consumo y tráfico de sustancias y apoyará los operativos específicos previstos durante la temporada estival. Además, continuará el despliegue del sistema de videovigilancia, la Unidad de Drones, la coordinación con Guardia Civil y Policía Nacional y la implantación definitiva del servicio de vigilancia privada intermitente en los espacios públicos.

Desde la Jefatura de la Policía Local consideran que este primer balance confirma que la planificación realizada antes del verano está permitiendo ofrecer un servicio "más eficaz, preventivo y adaptado a las necesidades de un municipio turístico como Sant Antoni", según asegura el Ayuntamiento en su comunicado.