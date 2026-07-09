Detenido por liarla en un bar de Ibiza durante un partido del Mundial: se le imputan tres delitos de amenazas, lesiones y desobediencia

Agentes de la Policía Nacional en Ibiza han detenido a un hombre como presunto autor de los delitos de amenazas graves, lesiones y desobediencia grave a los agentes de la autoridad, después de protagonizar varios incidentes violentos en un establecimiento de hostelería de la ciudad durante la retransmisión de un partido del Mundial de fútbol.

Según informa la Policía Nacional, los hechos obligaron a los agentes del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC), de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana, a acudir en varias ocasiones al mismo establecimiento debido al comportamiento violento del arrestado, de origen marroquí.

En una primera intervención, los policías comprobaron que el hombre había protagonizado una pelea y abandonó el lugar tras la actuación policial. Poco después, las patrullas regresaron tras recibir nuevos avisos y localizaron a una víctima que manifestó haber sido insultada, amenazada y agredida por el detenido, quien presuntamente le lanzó un vaso de cristal que le causó lesiones en una mano. La víctima rechazó recibir asistencia sanitaria y declinó presentar denuncia por el temor que aseguraba sentir hacia el agresor.

Continuos incidentes

Tras identificar de nuevo al implicado, los agentes le advirtieron expresamente de que debía abandonar el establecimiento y sus inmediaciones, informándole de las consecuencias legales de incumplir esa orden. Apenas unos minutos después, las patrullas volvieron a ser requeridas porque el mismo individuo había regresado al local y continuaba alterando gravemente el orden público. Según las manifestaciones recabadas por los agentes, el arrestado profirió reiteradas amenazas de muerte contra otro cliente, realizó gestos que imitaban el uso de un arma blanca e intentó agredirle físicamente.

La Policía Nacional señala que, durante esos momentos, el detenido continuó amenazando e increpando de forma indiscriminada a distintas personas que transitaban por la zona, especialmente concurrida por el seguimiento del partido de fútbol, lo que incrementó el riesgo para la seguridad de los presentes. Ante la persistencia de la conducta violenta, el incumplimiento de las órdenes policiales y el riesgo de que pudiera cometer nuevas agresiones, los agentes procedieron a su detención. Durante la intervención tuvieron que reducir al hombre debido a la resistencia activa que, según la Policía Nacional, opuso al arresto.