Denuncian a un local de s'Arenal por lanzar con cañones plásticos y serpentinas que acaban en el mar

La Asociación Salvem sa Badia de Portmany ha presentado una denuncia ante el Ayuntamiento de Sant Antoni contra un local de la playa de s'Arenal al que acusa de contaminar de forma reiterada la playa y su entorno con plásticos utilizados durante sus fiestas y eventos. Según explica el colectivo, el establecimiento emplea cañones que proyectan al aire tiras o serpentinas de material plástico a modo de cotillón. Estos restos, denuncia Salvem sa Badia, acaban en el mar, en la orilla, en los árboles de los alrededores y en el entorno de sa Punta des Molí.

La asociación asegura haber constatado el uso de al menos dos tipos de materiales: unas tiras finas de unos tres metros de longitud y otras más anchas que alcanzan aproximadamente los diez metros. Al lanzarse desde la zona de piscinas y baile, completamente al aire libre, el viento arrastra estos plásticos fuera del recinto. Salvem sa Badia afirma haber aportado a la denuncia numerosas pruebas en forma de vídeos y fotografías. Según el colectivo, estas imágenes demostrarían que los restos permanecen en las palmeras del paseo marítimo, en el fondo del mar y en propiedades situadas a más de cien metros del establecimiento, “incluso más allá de la temporada turística”.

La asociación advierte además de que, una vez en el agua, estos plásticos son difíciles de localizar y retirar, especialmente cuando se fragmentan, se hunden o pierden la pintura plateada que los cubre, adquiriendo una apariencia traslúcida.

El colectivo acusa también al establecimiento de mantener una estrategia de “greenwashing” mediante operaciones ocasionales de limpieza de playa que después difunde en redes sociales. Según Salvem sa Badia, estas actuaciones “no evitan que estos plásticos acaben en el estómago de los peces” ni que lleguen a jardines, arena, rocas o fincas colindantes. La denuncia recoge asimismo textos publicados por el local en defensa de los océanos. En uno de ellos, según reproduce Salvem sa Badia, el establecimiento señala: “Lamentablemente, nos entristece decir que nuestras hermosas playas y vida marina están bajo ataque y, lo que es peor, es causado por nosotros los humanos”. El mismo texto añade que “la contaminación por plásticos es una tragedia global” y que “más de 100 millones de animales marinos mueren cada año debido a la ingestión y el enredo con plásticos en los océanos”.

Para evitar que esta situación continúe, Salvem sa Badia solicita al Ayuntamiento de Sant Antoni que realice una inspección en el establecimiento durante una de estas fiestas. La entidad pide que se identifique el material empleado, si es reutilizable o de un solo uso, su eventual compostabilidad, las medidas de contención instaladas, los protocolos de recogida y limpieza y la existencia o no de autorizaciones o condiciones ambientales vinculadas a la actividad. La asociación también recuerda que el Ayuntamiento ha colaborado en iniciativas de limpieza impulsadas por el propio establecimiento, por lo que solicita que la investigación se realice con “plena objetividad” y que se compruebe de oficio si concurre cualquier causa de abstención en la instrucción o resolución del expediente.

En caso de detectarse incumplimientos, Salvem sa Badia reclama que se adopten las medidas cautelares, correctoras y sancionadoras que correspondan contra el hotel discoteca O Beach.