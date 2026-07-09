Descubre cómo es el Museo del Mar de Ibiza por dentro

Quienes paseen habitualmente por el puerto de Ibiza habrán comprobado que, tras múltiples retrasos, ya están listas las obras del Museo del Mar, en la Plaça de sa Riba. El antiguo edificio de Sanidad Exterior luce impecable, pero el público todavía tendrá que esperar para descubrir in situ cómo ha quedado la instalación por dentro. El Consell de Ibiza, que se hizo cargo de la remodelación y de la gestión, explicó este miércoles que «la museización» del centro «está en fase de licitación».

«Confiamos en que en el último trimestre de este año se pueda hacer esta museización y que el museo abra sus puertas a principios de 2027», apuntaron desde la institución insular.

Aquellos que estén impacientes por ver el resultado de las obras tienen la posibilidad de matar la curiosidad visitando la exposición de los Premis d’Arquitectura d’Eivissa i Formentera, en la sede de la demarcación pitiusa del Coaib, en Dalt Vila. Allí se expone, en dos paneles, el proyecto de reforma, rehabilitación y reconversión de la Casa de Sanidad en Museo del Mar, obra de la arquitecta Inés Vidal Farré.

Una barandilla en forma de ‘llaüt’ y escotillas-rosetones

La razón de que este trabajo esté expuesto es que ha sido seleccionado con otras 23 obras en la primera fase de la novena edición del certamen impulsado por los arquitectos pitiusos.

En las fotografías de los paneles se puede ver que cada planta del edificio tiene un diseño diferente, recreando tres hábitats. El piso superior evoca una embarcación con una barandilla en forma de llaüt y escotillas aprovechando los tres rosetones de la fachada.

Los dos paneles que muestran el resultado de las obras realizadas para acoger el Museo del Mar de Eivissa. | M.A.

La primera planta recuerda una playa con sus tonos arenosos y la madera de abeto contralaminada. La planta baja emula el agua y el fondo marino empleando pizarra gris azul y decoración en las paredes con distintos motivos como la posidonia, los pulpos o las medusas.

En el texto explicativo de los paneles se detalla que el edificio se ha rehabilitado con «criterios muy estrictos de respeto patrimonial y medioambiental y reducción de la huella de carbono, hasta el punto de que la práctica totalidad de la estructura es de madera contralaminada y vigas, carpinterías y aislamientos térmicos son de origen vegetal certificado».