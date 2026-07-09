Administraciones y patronales acepta el plan de Aena si no implica crecimiento

"Ha habido falta de información y por eso esta reunión ha sido muy importante", afirma el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, tras el encuentro mantenido este jueves con los directivos de Aena y representantes de diferentes sectores de la isla para abordar las inversiones previstas en el Aeropuerto de Ibiza.

Marí, atiende a medios acompañado por el vicepresidente ejecutivo de Aena, Javier Marín, y el conseller balear de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, después de una reunión en la que participan administraciones, patronales, sindicatos, ayuntamientos, entidades sociales y representantes del sector del transporte. El mensaje principal que trasladan las tres partes es que la inversión prevista por Aena, cifrada en 230 millones de euros, se centra en la remodelación de la terminal y no supone un aumento de la capacidad del campo de vuelo ni de las operaciones de aterrizaje y despegue.

El presidente del Consell deja claro que Ibiza no se opone a las reformas necesarias en el aeropuerto, sino a cualquier actuación que pueda traducirse en un aumento de la capacidad turística o de la presión sobre la isla. "Nosotros queremos que se invierta como destino turístico, queremos que se invierta en el aeropuerto, pero que se haga también con máximo sentido común", explica Marí.

"No hacemos inversiones en lo que se conoce en el mundo aeronáutico como 'lado aire' o 'campo de vuelo' y, por lo tanto, el número de aterrizajes y despegues que se pueden llevar a cabo en el aeropuerto de Ibiza no varía por estas inversiones", sostiene el vicepresidente ejecutivo de Aena. E insiste en que "la capacidad del campo de vuelo será la misma que existe en este momento".

Reformas sí, ampliación de capacidad no

El encuentro evidencia un "entendimiento" entre Aena, el Consell, el Govern y los sectores implicados, después de semanas de preocupación por la posibilidad de que la remodelación del aeropuerto derivara en un aumento de la presión turística sobre Ibiza. Marí recuerda que la isla "está aplicando políticas de contención", como la regulación de entrada de vehículos, la lucha contra la oferta ilegal y las actuaciones contra el intrusismo, por lo que una ampliación de capacidad aérea habría supuesto una "contradicción".

"Nos preocupaba que este posible aumento de capacidad pudiera suponer una llegada masiva de más turistas", cuenta el presidente insular. Tras escuchar las explicaciones de Aena, Marí asegura que esa inquietud queda despejada: "Hoy por lo menos hemos superado esa desconfianza, esa falta de información, y nos hemos emplazado a seguir trabajando".

El presidente del Consell insiste en que Ibiza sí quiere inversiones en el aeropuerto, pero no una ampliación encubierta de su capacidad operativa. Sobre el temor a una macroampliación, afirma: "Esto ha quedado descartado". Según explica, las obras responden a "requerimientos legales", "necesidades operativas" y mejoras en la terminal, aunque también deberán tener en cuenta los accesos, aparcamientos y la movilidad del entorno aeroportuario.

Más espacio, controles y seguridad dentro de la terminal

Javier Marín explica que la inversión de 230 millones de euros busca "adaptar el aeropuerto a cambios normativos y operativos acumulados en los últimos años", especialmente en materia de seguridad aeroportuaria, controles de inmigración y reorganización de espacios tras el Brexit.

"La razón para presentar esta inversión es modernizar, actualizar y volver a subir el nivel de calidad que necesita este aeropuerto", defiende el vicepresidente ejecutivo de Aena. Las reformas, según detalla, se centran en "dar más superficie útil a la terminal, mejorar la comodidad de los pasajeros, reducir colas y saturaciones, adaptar los espacios a las obligaciones legales actuales y futuras y ordenar mejor el funcionamiento interno del aeropuerto".

Aena también plantea nuevas reuniones técnicas sobre movilidad, accesos y aparcamientos, cuestiones especialmente sensibles en Ibiza por la falta de espacio en el entorno aeroportuario y por su impacto en sectores como el taxi, las VTC, el transporte discrecional y el transporte regular. "Para resolver los problemas de congestión de accesos necesitamos la complicidad de las instituciones que tienen competencias y de los usuarios que cada día hacen uso de esas infraestructuras", explica Marín.

Un diálogo abierto para encajar la reforma en la contención turística

Otro de los puntos abordados es la diferencia entre número de pasajeros aeroportuarios y presión turística real sobre la isla. Marí y Marín coinciden en que puede haber más pasajeros sin que eso "suponga necesariamente más turistas alojados al mismo tiempo en Ibiza, debido a la reducción de la estancia media".

"Cada vez se viaja más, pero los turistas sobre la isla son los mismos", afirma Marí. Por su parte, el presidente del Consell sostiene que la capacidad alojativa no aumenta y que "lo que cuenta son las estancias". En la misma línea, Marín refuerza esta idea al señalar que "el número de pasajeros podía subir sin que la huella en la isla, la presión turística, se hubiera incrementado".

Aun así, Consell y Govern remarcan que el proyecto debe mantenerse alineado con las políticas de contención turística. Jaume Bauzá reafirma que la reunión es "muy necesaria" e insiste: "Nos han dado las explicaciones necesarias de que esto va más encaminado a una comodidad dentro del terminal y no tanto a un aumento de capacidad", afirma.

A partir de ahora, los próximos pasos pasan por mantener el diálogo abierto y convocar nuevas reuniones de carácter más técnico, especialmente con los sectores vinculados al transporte. La intención es abordar con mayor detalle todo lo relacionado con la parte exterior del aeropuerto, como los accesos, los aparcamientos, las paradas de autobús, las zonas de taxis, las VTC y el transporte discrecional. Según trasladan las partes, la reunión de este jueves se centra principalmente en las actuaciones previstas dentro de la terminal, mientras que los problemas de movilidad y accesibilidad del entorno aeroportuario deberán tratarse en próximos encuentros.

La reunión cuenta con representantes de Aena, el Consell, el Govern, los cinco ayuntamientos, grupos políticos, patronales, sindicatos, entidades empresariales, representantes del transporte, el Colegio de Ingenieros de Caminos e Ibiza Preservation. Por último, Marí concluye que el encuentro supone "un antes y un después" y abre una vía de diálogo para que el proyecto definitivo incorpore las demandas de la isla y agrega que: "No queremos una isla saturada". "Si la experiencia del visitante o del residente en el aeropuerto mejora, no tiene que empeorar fuera del aeropuerto. Tenemos que conseguir ese equilibrio dentro y fuera del aeropuerto".