"No ha venido nadie a abrir", pacientes de Ibiza denuncian que las Urgencias de Vila abren con casi una hora de retraso

Pacientes que la tarde de este miércoles acudían al Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) del centro de salud Vila, en la avenida Vuit d'Agost, se han encontrado con que el servicio estaba cerrado. "Tenían que llegar a las cinco, pero no hay nadie en recepción. Hay que esperar a que abran", indica uno de los usuarios que está esperando. Son las 17.40 horas y hace 40 minutos que el servicio debería estar funcionando. En ese momento hay alrededor de una veintena de personas esperando.

Ante semejante situación, desde el mostrador piden a los pacientes que si realmente no es una urgencia, se marchen. Son ya las 17.45 y aún no han comenzado a atender a la gente, ni siquiera les han preguntado por qué están allí ni ha comenzado el triaje. Se producen algunos momentos de tensión cuando el servicio empieza a funcionar y algunos usuarios deciden aprovechar el mogollón para colarse por delante de quienes llevan más tiempo esperando. Un comportamiento que los afectados afean el personal de seguridad, que lo está permitiendo.

La tensión continúa en el mostrador, cuando la persona que lo atiende intenta que algunos de quienes se encuentran esperando que desistan de que les atiendan y se marchen a pesar de que llevan casi una hora esperando. "Parece que los pacientes les molestan", comenta uno de los usuarios al que le sugieren que se marche. A varios de los usuarios se les ponen los pelos de punta al escuchar al personal comentar entre ellos que falta un médico y que tardará "una hora en llegar".

Según explica otra afectada esto es habitual en el SUAP de Vila. Relata que el martes 30 de junio ocurrió lo mismo y, al abrir, ante el aluvión de gente, desde el centro de salud les derivaron al ambulatorio de Puig d'en Valls para aligerar la saturación. Sin embargo, al llegar allí se encontraron con la misma situación y el propio personal del centro les informó de que estaban completamente desbordados por todos los pacientes que les estaban derivando desde Vila.