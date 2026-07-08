Uber lanza en Ibiza un servicio para reservar barco con patrón
La plataforma estrena en la isla Uber Boat by Click&Boat, una opción para contratar embarcaciones con patrón profesional directamente desde la aplicación
Europa Press
La plataforma Uber ha anunciado el lanzamiento en Ibiza de Uber Boat by Click&Boat, un nuevo servicio que permite reservar salidas en barco con patrón profesional directamente desde la aplicación.
Según ha informado en un comunicado, el servicio está disponible desde este miércoles en Ibiza, además de en Lisboa y la Riviera Francesa.
Con este lanzamiento, Uber amplía su oferta para que los viajeros puedan descubrir destinos como Eivissa de una forma diferente, reservando experiencias en barco directamente desde la misma aplicación con la que organizan sus desplazamientos.
El director general de Uber en Iberia, Felipe Fernández, ha señalado que miles de personas ya utilizan Uber para moverse durante sus vacaciones. "Ahora queremos que también puedan acceder de forma sencilla a experiencias únicas en su destino", ha declarado antes de reiterar que se facilita descubrir lugares como Eivissa desde una perspectiva diferente.
Los usuarios pueden consultar y reservar una selección de barcos disponibles en Click&Boat directamente a través de la App de Uber. El precio varía en función de la temporada, duración, número de pasajeros y tipo de embarcación.
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