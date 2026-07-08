Cómo usar Tinder y no morir en el intento

"Estas son todas las funcionalidades que tenemos en la aplicación a nivel global. Algunas ya han llegado a España y otras van a llegar", aclara Vicente Balbastre Tio, director de comunicación y marketing de Tinder este martes en el hotel The Standard. Tinder participa en el taller 'My Safe Space', organizado junto a Fundación Aspacia, organización que lucha contra la violencia sexual, y Alas, asociación ibicenca especializada en salud sexual y bienestar.

Balbastre se encarga de explicar todas estas herramientas que hacen de la app "una de las más seguras del mercado", según él, pero que muchos usuarios desconocen.

Algunas cuestiones de seguridad

"Una de las primeras funcionalidades que hay que tener en cuenta es la verificación con check azul", lista Balbastre: "Se puede hacer tanto con imagen, como con vídeo y es importante puesto que si alguien ve ese check azul, ya es un plus de seguridad con respecto a alguien que no lo tenga". Justifica que no sea algo obligatorio para todas las personas que usen la aplicación por motivos de discriminación: "Por ejemplo, no se puede poner esta verificación para personas del colectivo LGTBI en según qué países, porque está perseguido".

Otra es poder bloquear los contactos de tu teléfono: "Imagínate que no quieres que le aparezca tu perfil a alguien, como tu casero", ejemplifica, y provoca la risa de toda la sala. Después está el modo incógnito o bloquear perfiles: "Puedes o bloquear ese contacto para que no aparezca o directamente bloquearlo cuando lo veas, como cuando tu casero se ha cambiado de número de teléfono", bromea Balbastre. Además, con el modo incógnito, puedes deslizar a la derecha y solo le aparecerás a los perfiles que hayas aprobado previamente.

También contiene la aplicación el centro de seguridad: "Aquí puedes acceder a toda la información sobre seguridad, desde lo más simple hasta aquello que no pensarías y está bien que se lea", comenta Balbastre: "Reportar un perfil si te han insultado, que nadie más tenga que lidiar con esa persona...".

"Otra es que cuando intentas insultar a una persona te sale un aviso de '¿Seguro que quieres enviar eso?' y solo añadir esa pregunta, previene muchas de estas situaciones", aclara el alto cargo de Tinder: "Además, a la otra persona le aparece un '¿Te incomoda este mensaje?', lo cual facilita que la persona que recibe el insulto pueda reportar al perfil".

Compartir datos de las citas

"Algo que se puede hacer también es que cuando confirmas una cita con alguien, le puedes enviar los datos de la cita y del perfil de la otra persona a un amigo o familiar", explica Balbastre: "Y la otra persona sabe que lo has compartido, por lo que estás más protegido y ayuda a prevenir situaciones incómodas".

"Una cosa que triunfa entre la generación Z son las citas dobles: dentro de tu perfil de Tinder puedes proponer una cita doble con otro amigo o amiga y así vais en grupo", aclara el joven, que explica diversas funcionalidades más que se pueden usar.