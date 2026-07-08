"Nunca es tarde para aprender y descubrir nuevas pasiones": el Ayuntamiento de Ibiza presenta una exposición fotográfica de los alumnos de los cursos para mayores

El Ayuntamiento de Ibiza inaugurará el próximo miércoles 15 de julio, a las 18 horas, en la Sala Polivalente de Can Ventosa, una exposición con 22 fotografías realizadas por 17 participantes de los cursos de fotografía para personas mayores organizados por la concejalía de Personas Mayores durante los años 2024, 2025 y 2026.

La muestra, organizada en colaboración con el propio alumnado, recoge una selección de los trabajos realizados en estos cursos, impartidos por los fotógrafos Alejandro de Hoyo y Andrea Rivi. La exposición se podrá visitar hasta el 31 de agosto de 2026 con entrada gratuita.

Cartel de la exposición / Ayuntamiento de Ibiza

La concejala de Personas Mayores del Ayuntamiento de Ibiza, Sara Barbado, ha destacado que esta exposición “es el mejor reflejo de todo el camino recorrido durante estos dos años”. “Detrás de cada fotografía hay muchas horas de aprendizaje, de esfuerzo, de curiosidad y también de satisfacción personal. Estamos muy orgullosos de que las personas participantes puedan compartir ahora con toda la ciudadanía el resultado de su trabajo y demostrar que nunca es tarde para aprender, crecer y descubrir nuevas pasiones”.

Mucho más que formación

La concejala ha añadido que estos cursos de fotografía son mucho más que una formación técnica: “Son espacios en los que se crean nuevas amistades, se comparten experiencias, se gana confianza y se estimula la creatividad. La cultura y el aprendizaje también son herramientas para mejorar la calidad de vida y queremos continuar ofreciendo oportunidades para que las personas mayores sigan participando activamente en la vida del municipio”.

Barbado también ha agradecido la dedicación de los fotógrafos Alejandro de Hoyo y Andrea Rivi, así como la implicación de todo el alumnado. “Sin su constancia, sus ganas de aprender y la ilusión que han puesto en cada sesión, esta exposición no sería posible. Esperamos que sea también un reconocimiento a todo este esfuerzo y una motivación para que sigan disfrutando de nuevas experiencias”.