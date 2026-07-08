Dos sentencias avalan las licencias temporales de taxis de Sant Josep

Dos resoluciones judiciales han confirmado la legalidad del Plan de Actuación en Transporte Público de Viajeros en Vehículo Turismo 2025-2028 de Sant Josep, "reforzando la seguridad jurídica del modelo aprobado por el Ayuntamiento para ordenar el servicio de taxi estacional en el municipio", según un comunicado del propio Ayuntamiento.

La resolución más reciente, la Sentencia 123/2026, de 30 de junio, desestima íntegramente el recurso interpuesto contra la resolución municipal que rechazó las alegaciones y los recursos de reposición presentados contra el plan. El fallo declara conformes a derecho las actuaciones del Ayuntamiento y condena además a la parte recurrente al pago de las costas.

Esta sentencia se suma a la Sentencia 40/2026, de 5 de marzo, que ya había desestimado íntegramente el recurso presentado por la Asociación de Conductores Profesionales Taxi Sant Josep de sa Talaia contra el acuerdo de aprobación del mismo plan, concluyendo igualmente que era conforme a derecho.

Según ha informado el Ayuntamiento de Sant Josep, ambas resoluciones coinciden en validar los principales elementos del modelo aprobado para las licencias temporales de taxi. "Los tribunales rechazan que exista discriminación entre titulares y asalariados, consideran legítimo establecer requisitos diferenciados para colectivos que se encuentran en situaciones jurídicas distintas y avalan la exigencia de dedicación plena y exclusiva en los supuestos previstos en el plan", destaca la nota.

Asimismo, las sentencias respaldan los criterios de cómputo de la antigüedad y aceptan la justificación municipal basada en la mejora de la calidad del servicio, la disponibilidad de vehículos durante la temporada de mayor demanda y la lucha contra el intrusismo.

"Una excelente noticia"

El Ayuntamiento destaca que distintas impugnaciones, promovidas por recurrentes diferentes, hayan sido rechazadas por los tribunales, lo que a su juicio confirma la adecuación del plan al marco legal vigente y la corrección de la actuación municipal.

El alcalde de Sant Josep, Vicente Roig, ha señalado que estas dos sentencias son «una excelente noticia para el municipio» porque confirman que el Plan del Taxi 2025-2028 se elaboró «con rigor técnico y jurídico, pensando en el interés general, en la calidad del servicio y en la seguridad jurídica».

Roig ha añadido que el apoyo judicial obtenido «refuerza la confianza en el trabajo realizado» y anima al Ayuntamiento a seguir avanzando en la mejora de la movilidad y del servicio público del taxi en Sant Josep.