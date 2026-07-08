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Santa Eulària afianza su hermanamiento con Playa del Carmen
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La alcaldesa, Carmen Ferrer, y el presidente de Santa Eulària Empresarial, Vicente Guasch, han recibido este martes la visita institucional de la secretaria de Desarrollo Económico de Playa del Carmen, Estefanía Hernández, con el objetivo de reforzar las relaciones de Santa Eulària con la ciudad mexicana de Playa del Carmen.
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