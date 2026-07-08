Escoles d'Estiu
Santa Eulària adapta sus escuelas de verano para proteger a los niños de la intensa ola de calor
Se cancelan las actividades de playa y se priorizan juegos de agua y espacios climatizados para los participantes
El Ayuntamiento de Santa Eulària ha reforzado las medidas preventivas en las escuelas municipales de verano ante el episodio de altas temperaturas que afecta a Ibiza. El objetivo consiste en garantizar el bienestar y la seguridad de los menores inscritos en el programa Escoles d'Estiu.
Traslado a espacios climatizados
La principal novedad afecta a la Escola d'Estiu de Santa Eulària. Los niños de entre 3 y 6 años han pasado al instituto Quartó des Rei, donde ya realizan sus actividades los participantes de 7 a 10 años. El centro cuenta con aulas con aire acondicionado y amplias zonas de sombra, unas condiciones que permiten desarrollar la programación en un entorno más adecuado durante los días de calor intenso.
Los participantes de mayor edad, que realizan sus actividades en instalaciones deportivas municipales, también disponen de espacios climatizados para permanecer en el interior cuando las condiciones meteorológicas desaconsejan las actividades al aire libre.
Cambios en la programación y recomendaciones a las familias
El Consistorio también ha cancelado de forma temporal las actividades de playa previstas para estos días. En su lugar, el programa incluye actividades acuáticas y juegos de agua hasta las 12 horas. A partir de esa hora, todos los grupos permanecen en el interior de las instalaciones para evitar la exposición durante las horas de mayor calor. Además, el Ayuntamiento ha adquirido ventiladores y un climatizador adicional para mejorar la refrigeración de distintos espacios, entre ellos el comedor.
Las escuelas de verano de Puig d'en Valls y Santa Gertrudis también han incorporado nuevas medidas. Ambos centros disponen de ventiladores adicionales que complementan los equipos ya existentes. Asimismo, la programación diaria prioriza las actividades en el interior o en zonas de sombra a partir de las 12 horas e incorpora juegos de agua para reducir los efectos de las altas temperaturas.
El Ayuntamiento de Santa Eulària también ha solicitado la colaboración de las familias. El Consistorio pide que los menores lleguen cada día con la crema solar aplicada desde casa y con una botella de agua para facilitar una hidratación adecuada. En cualquier caso, la organización dispone de agua y protección solar para cubrir estas necesidades cuando resulte necesario.
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