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Sa Coma abre sus puertas para enseñar a los más jóvenes el respeto por los animales

Los menores de entre 10 y 16 años han conocido el funcionamiento del centro y la importancia de la tenencia responsable de animales de compañía

Los jóvenes de visita en Sa Coma.

Los jóvenes de visita en Sa Coma. / A.E.

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Redacción Digital

Ibiza

El Centro de Protección Animal de sa Coma ha recibido este martes a 23 niños y jóvenes, de entre 10 y 16 años, participantes en la escuela de verano de Betània-Càritas. Durante la visita, el concejal de Bienestar Animal, Manuel Jiménez, y la concejala de Bienestar Social y Vivienda, Lola Penín, han dado la bienvenida al grupo.

Durante la jornada, los asistentes han conocido el funcionamiento del centro, el trabajo que desarrolla el personal y la importancia de la tenencia responsable de animales de compañía. Además, los niños y jóvenes han paseado con Traya, una perra de 10 años alojada en las instalaciones, una actividad que, según destacan desde la organización, esperan con especial ilusión cada verano.

La iniciativa fomenta el respeto y la protección animal

Desde la organización de la escuela de verano han explicado que esta visita constituye una de las actividades más esperadas por los participantes, que han acudido con entusiasmo pese a las altas temperaturas. El objetivo consiste en sensibilizar a los menores sobre el bienestar animal y transmitirles que los animales no son juguetes, sino seres vivos que requieren cuidados, respeto y responsabilidad.

Noticias relacionadas y más

La escuela de verano de Betània-Càritas visita el Centro de Protección Animal de sa Coma dos veces al año dentro de su programación. Durante 2025, más de 300 niños y jóvenes han pasado por estas instalaciones para conocer de cerca su labor y fomentar valores de respeto y protección hacia los animales.

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