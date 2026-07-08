Refuerzo a las inspecciones contra los chárters ilegales en Ibiza

El Govern balear abrió el año pasado en todas las islas un total de 162 expedientes sancionadores por irregularidades en el transporte náutico, principalmente por chárter ilegal, mientras que este año se han incoado 39 y otros 70 están pendientes de iniciar su tramitación. Así lo ha destacado este miércoles en Sant Antoni el director general de Puertos y Transporte Marítimo del Govern balear, Antoni Mercant, que ha acudido a la isla para presentar a la prensa el dispositivo de vigilancia e inspección del litoral, aunque este servicio se puso en marcha el año pasado.

De momento, Mercant no ha podido facilitar los expedientes concretos por irregularidades cometidas en las Pitiusas, pero ha detallado que, en conjunto, se han incrementado notablemente en los últimos años: "Hace tres años solo nos encontramos 19 expedientes abiertos [en el conjunto de Balears] y en 2025 pasamos a 162", valora.

Respecto al servicio de vigilancia del litoral, el dispositivo, que depende del ente autonómico Ports IB, cuenta con una barca para tareas de inspección con base en Sant Antoni y otra en el puerto de Vila. Asimismo, el Govern despliega otra barca de menor tamaño para labores exclusivas en el interior del puerto de Sant Antoni, ya que este depende de la administración autonómica, mientras que el de Vila es competencia del Estado.

Trato de favor a Menorca

Así, se da la circunstancia de que Ports IB destina para las dos islas de Ibiza y Formentera los mismos recursos contra el intrusismo en este sector que en Menorca, un territorio con mucha menor presión náutica que las Pitiüses. Preguntado por esta discriminación, Mercant justifica que este servicio de vigilancia aún es muy reciente: "Iremos a más".

Por su parte, el alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, destaca que este dispositivo está combatiendo "muchos conflictos que se dan en la bahía de Portmany". "Esperamos que [las inspecciones] pongan orden, sobre todo con los catamaranes de fuera que vienen todos los fines de semana y que se dedican a los chárter sin licencia".