Pumba, el perro que deja sa Coma tras cinco años esperando una familia en Ibiza: "Por fin ha encontrado el hogar que tanto se merecía"

Pumba ya tiene casa. Después de 1.825 días esperando en el Centro de Protección Animal de sa Coma, este perro ha encontrado por fin una familia dispuesta a darle la vida que llevaba cinco años esperando.

Su nueva adoptante es Marjolijn Coenen, de nacionalidad holandesa, que ha decidido abrirle la puerta de su hogar y ofrecerle una segunda oportunidad. Así, Pumba deja atrás el centro de protección animal de Ibiza para comenzar una nueva etapa fuera de la isla, en Holanda.

La adopción ha sido celebrada por el Ayuntamiento de Ibiza y por el propio sa Coma, donde su salida se vive como una de esas noticias que alegran especialmente a quienes cuidan cada día de los animales que esperan una familia.

Pumba, el perro que ha sido adoptado tras pasar cinco años esperando en sa Coma. / Ayuntamiento de Ibiza

El concejal de Bienestar Animal del Ayuntamiento de Ibiza, Manuel Jiménez, ha mostrado su satisfacción por esta adopción y ha destacado que "cada animal que sale de sa Coma para empezar una nueva vida con una familia es una gran noticia". En el caso de Pumba, la emoción es todavía mayor: "Ha esperado cinco años esta oportunidad y hoy podemos celebrar que, por fin, ha encontrado el hogar que tanto se merecía".

Muchos animales siguen esperando

La historia de Pumba tiene final feliz, pero en sa Coma todavía hay muchos perros y gatos que continúan aguardando su oportunidad. Algunos llevan meses. Otros, años. Todos esperan lo mismo: que alguien se detenga a mirarlos y decida llevarlos a casa.

Jiménez ha recordado la importancia de la adopción responsable y ha señalado que en el centro "todavía hay muchos perros y gatos que esperan, con la misma ilusión que tenía Pumba, una familia que les dé una segunda oportunidad".

De una jaula en Ibiza a un hogar en Holanda: la segunda oportunidad de Pumba / Ayuntamiento de Ibiza

El concejal ha animado a la ciudadanía a visitar el Centro de Protección Animal y conocer a los animales que viven allí. "Adoptar es dar una nueva vida a un animal y, al mismo tiempo, enriquecer la propia", ha subrayado.

Una segunda oportunidad también fuera de la isla

El Ayuntamiento de Ibiza ha querido agradecer especialmente la colaboración de la Fundación de Perros Abandonados de Ibiza, por su implicación constante en la búsqueda de familias adoptantes tanto dentro como fuera de España.

Según el consistorio, esta labor resulta fundamental, especialmente en el caso de los perros catalogados como potencialmente peligrosos, ya que facilita que muchos de ellos puedan encontrar una familia fuera de la isla y comenzar una nueva vida.