"Playas hermosas, fiesta y casco antiguo": así se imaginan a Ibiza los cruceristas que la visitan por primera vez

"Fiesta, música, playas, buena onda". Así resume uno de los pasajeros de Marruecos lo que se imagina de Ibiza al bajar del MSC Seaview, el crucero que llega este miércoles a las 11.30 al puerto de Ibiza desde Barcelona. La mayoría de los pasajeros entrevistados vienen de Madrid, Barcelona, Marruecos, Sevilla, Sicilia y otros lugares de España, Italia y Marruecos. Para muchos, la isla es la primera parada del recorrido y también la primera vez que pisan Ibiza.

El crucero, que vuelve a Barcelona y pasa por Francia, Italia y España, tiene a Ibiza como primer destino antes de continuar por Marsella, Roma-Civitavecchia, Génova y Palermo. Apenas bajan del barco, muchos admiten que no saben muy bien con qué se van a encontrar. Sin embargo, casi todos traen alguna idea previa que le "habían contado": la fiesta, la música, las playas hermosas, el casco antiguo y esa imagen de lugar donde la gente disfruta la vida. "Gente divertida, que disfruta la vida" responde uno de los padres de familia oriundo de Sicilia.

Entre los pasajeros hay familias, parejas, grupos de amigos y también algunos que llegan con planes más puntuales. La mayoría coincide en que quiere aprovechar el día al aire libre, ver el mar, caminar y conocer al menos una parte del casco antiguo antes de volver al barco, que tiene previsto salir de Ibiza a las 21 horas.

Talamanca, Dalt Vila y el plan de hacer todo cerca

En cuanto a los planes, casi todos coinciden en ir a la playa. Talamanca aparece como una de las más elegidas, principalmente "porque queda cerca" del puerto y porque muchos la ubicaban también cerca del "old town", como varios llamaban al casco antiguo y al castillo de Dalt Vila. La idea era poder hacer ese circuito caminando: bajar del barco, ir a la playa, bañarse, comer algo rápido y después subir hacia la zona antigua.

"Contratamos tour privado y no tenemos idea dónde nos lleva", cuenta una familia de Italia, entre risas, mientras esperaba para salir del puerto. Como ellos, varios pasajeros reconocían que llegaban con poca información concreta, pero con ganas de dejarse sorprender. "Estoy muy contenta con conocer Ibiza, porque me la habían nombrado mucho para vacacionar", contó Oli, que viajaba con su esposo, su suegra y su hija pequeña.

Del oeste de la isla a Ushuaïa: calas, catamarán y fiesta

El lado oeste de Ibiza también es uno de los destinos elegidos. Dos parejas de Madrid y Barcelona cuentan que habían alquilado un catamarán por la costa de San Antonio para visitar "las playas que todos dicen ser las más hermosas". Una de las mujeres explica que harían un recorrido por tres calas. "Nos dijeron que Ibiza era hermoso, así que esperamos que salga todo bien", cuenta antes de salir hacia el tour.

En esa misma línea de costa, una familia de Sevilla elige ir a Cala Bassa con reserva en el chiringuito de la misma cala. "Nos dijeron que se come muy bien y que la cala es espectacular, entonces decidimos reservar allí", cuenta el hijo mientras espera en la infinita cola de taxis en la puerta del puerto.

Otros prefirieron moverse por su cuenta. Una familia de Tenerife decide alquilar un coche e ir viendo en 'Google Maps' y por recomendaciones de internet a dónde ir y qué visitar. A esa opción también se sumaron dos amigas de Italia, que eligen alquilar auto porque "les conviene" en precio y porque sentían más libertad para ir viendo "con qué las sorprende la isla".

Aunque la playa es el plan más repetido, no todos llegaban solamente con ese objetivo. Un grupo de hombres elige este tipo de turismo como despedida de soltero y deciden pasar el día en 'Ushuaïa'. "Nos encanta la playa, pero hoy haremos un poco de fiesta", cuentan, y agregan que en los otros destinos del crucero harían más planes de playa.

"Gasto controlado": disfrutar sin gastar de más

Otro de los temas que aparece entre los turistas fue el dinero. Muchos destacan que venían con la idea de hacer un plan más "low cost" y que, si van a comer en restaurantes, buscarían opciones más "locales". En general, los entrevistados coincidieron en que no pensaban gastar demasiado dinero y que preferían disfrutar a 'full' el día antes que sentarse a gastar de más.

"Lona, supermercado y comemos en la playa en familia", afirma otra de las familias de Italia, que elige la zona de D’en Bossa para aprovechar el día y después terminar en el casco antiguo. "Primero bañarme en las playas de Ibiza y luego ver si gastamos en algo", agrega uno de los pasajeros, marcando una idea que se repetía: la prioridad es el mar. En la misma línea, un hombre de una pareja de Madrid bromea sobre el presupuesto del día: "Ella me mantiene, así que lo que ella quiera gastar. Soy mantenido", dice entre risas.

La fama de Ibiza como destino caro también está presente. "Nos dijeron que Ibiza era carísimo, pero si me preguntas no conozco un lugar barato en Europa para ir en pleno verano", cuenta una mamá mientras esperaba el tour privado que la llevaría por calas del norte para después terminar, como muchos otros, en el famoso castillo de Ibiza.

Muchos pasajeros admiten no saber "nada de nada" de precios y que recién al salir a la ciudad iban a ver con qué se encontraban. Uno de los chicos de Londres cuenta que había mirado por internet algunos menús de restaurantes y que prefería comer "una McDonald’s" mientras paseaba antes que "sentarse a gastar lo que no tiene", según cuenta sonriendo. "Gasto controlado", resume otro hombre en la fila del bus.

La isla como postal: playa, vistas y ciudad

A diferencia de otros destinos donde las compras pueden ser parte central del paseo, los entrevistados coincidieron en que no elegían Ibiza como un punto para ir de shopping. Casi todos preferían usar las horas disponibles para ir a la playa, disfrutar las vistas y caminar por la ciudad. "No siento que Ibiza sea justo el lugar para hacer compras con las playas que tiene" cuenta una española.

Entre quienes iban con tour privado, quienes alquilaban coche, quienes buscaban taxis y quienes apostaban por caminar, la expectativa se repetía: conocer lo máximo posible en un día. Algunos querían calas famosas, otros una playa cercana, otros fiesta, otros simplemente ver el casco antiguo del que tanto les habían hablado.