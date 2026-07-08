El nuevo reloj del paseo de Vara de Rey ya tiene fecha de inauguración en Ibiza

El Ayuntamiento de Ibiza celebrará el 15 de julio, a las 20 horas, el acto de inauguración de las obras de remodelación de la cabecera sur del paseo de Vara de Rey y de la calle Miquel Caietà Soler, en el que el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, descubrirá oficialmente el nuevo reloj del paseo. La actuación, que ha supuesto una inversión de 726.000 euros, forma parte del conjunto de obras ejecutadas durante este mandato en el núcleo histórico, con una inversión global de 7.543.025 euros.

El acto institucional concluirá con el concierto de habaneras 'Veus dels Freus', dirigido por Miquel Àngel Aguiló, que comenzará a las 21 horas en el mismo paseo de Vara de Rey, según ha informado el Consistorio.

El nuevo reloj sustituye a la estructura instalada en 2017 por un modelo que, según el Ayuntamiento, presenta una "estética más respetuosa con el valor patrimonial y arquitectónico" de este espacio emblemático de la ciudad.

El nuevo reloj del paseo de Vara de Rey ya tiene fecha de inauguración. / Ayuntamiento de Ibiza

La remodelación de la cabecera sur de Vara de Rey y de la calle Miquel Caietà Soler ha sido cofinanciada a través del instrumento Next Generation EU y ha permitido renovar completamente este entorno con la implantación de redes separativas, la mejora del alumbrado público con criterios de eficiencia energética, la adaptación de los espacios a la normativa de accesibilidad vigente, la ampliación de las zonas peatonales y la reordenación del tráfico para incrementar la seguridad vial.

Entre las actuaciones ejecutadas figuran la remodelación de la cabecera sur de Vara de Rey, las intervenciones en las calles Jaume I, Joan Xicó y Miquel Caietà Soler, así como la reordenación de la intersección entre la calle Joan Xicó, la avenida de España y la calle Ignasi Wallis.

Esta obra se enmarca dentro de la estrategia de regeneración del núcleo histórico impulsada por el Ayuntamiento de Ibiza durante este mandato. En total, estas actuaciones representan una inversión de 7.543.025 euros, destinada a recuperar el patrimonio histórico, modernizar las infraestructuras municipales y continuar transformando el centro de la ciudad en un espacio "más accesible, sostenible y de mayor calidad urbana".

El proyecto ha sido cofinanciado mediante una subvención concedida en el marco del Real Decreto 1074/2021, de 7 de diciembre, destinado a la financiación de proyectos sostenibles de mantenimiento y rehabilitación del patrimonio histórico con uso turístico, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y dirigido a las ciudades integrantes de la Red de Ciudades Patrimonio de la Humanidad.