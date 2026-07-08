Llama la atención: La petición de que pueda haber refugios para lagartijas en fincas privadas de Ibiza
La petición de que pueda haber refugios para lagartijas en fincas privadas de Ibiza. La recién creada plataforma Sargantana Power reclama poder extender la lucha que muchos vecinos mantienen con la caza de serpientes para proteger a la ‘sargantana’ pitiusa con la capacidad para tener refugios, algo que el Govern balear no permite de momento.
Los problemas que se avecinan esta semana para los conductores que tengan que ir de Santa Eulària a Ibiza o al revés. Es necesario armarse de paciencia o buscar vías alternativas porque van a producirse cortes por las obras del cruce de los Cazadores. El más importante será el de la carretera EI-631, entre la ITV de Santa Gertrudis y el cruce, que estará al menos dos días cortada.
El rediseño del primer cinturón de ronda de Vila, que elimina el bulevar central con carril bici previsto en el primer proyecto. El objetivo del actual equipo de Gobierno es que sirva para conectar mejor los barrios de la ciudad y dotar ese espacio de más arbolado. La redacción del proyecto sale ahora a licitación con un plazo de seis meses y se prevé que las obras duren 18. Así que, va para largo.
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