Victoria Olivia Stachura, de Ibiza, rumbo a los Premios Nacionales de la Moda con su colección 'Joia de cendra'

La joven diseñadora ibicenca Victoria Olivia Stachura ha ganado el título de Mejor Joven Diseñadora de las Islas Baleares, un reconocimiento que le permitirá representar al archipiélago en la final nacional de los Premios Nacionales a la Moda para Jóvenes Diseñadores, organizados por la Asociación Nacional de Diseño Emergente, ANDE.

Stachura obtuvo el galardón con su propuesta 'Joia de Cendra', una colección centrada en la recuperación de las tradiciones ibicencas al vestir. La diseñadora defendió su proyecto con convicción ante un jurado de reconocido prestigio y profundo conocimiento de la memoria de la isla, en una edición en la que muchas de las propuestas presentadas tuvieron como eje la identidad y la innovación en torno al patrimonio cultural de las islas.

Carmen Aguiló gerente de PalmaActiva le entrega el premio a Victoria Olivia Stachura que le acredita el pasa a la final nacional / Álvaro Maldonado.

El certamen se celebró en el Teatro Xesc Forteza de Palma, en Mallorca, bajo el paraguas de ANDE, plataforma que se ha consolidado como uno de los principales escaparates para el impulso de nuevos talentos de la moda. La asociación alcanza en este 2026 sus 40 años de trayectoria, avalando una larga labor de promoción del diseño emergente en España.

De Ibiza a Madrid

Victoria Olivia Stachura, que también participó en 'Futur Adlib', dará ahora el salto a la fase nacional del concurso, que se celebrará en Madrid el próximo mes de noviembre. En esta final concurrirán representantes de todas las comunidades autónomas, con un total de 20 diseñadores que cubrirán el mapa nacional con propuestas marcadas por la creatividad, la innovación y la transgresión.

Todas las imágenes de Futur Adlib 2026 / Marcelo Sastre

El jurado encargado de elegir a la representante balear en esta 40.ª edición de los Premios Nacionales a la Moda para Jóvenes Diseñadores estuvo integrado por la periodista Teresa Iturralde, el arquitecto Manuel Molina, la diseñadora Tania Presa, el diseñador de alta costura Carlos Delgado, referente de la moda balear y antiguo participante del concurso ANDE en 2007, el representante de la firma de belleza Fascinado, Álvaro Hinojosa; la gerente del Centro Comercial Porto Pi, Ana López; la ganadora de la edición de 2025, Angelina Zvekova, y la directora gerente de PalmaActiva, Carmen Aguiló, entidad que apoya el proyecto ANDE desde su traslado de Menorca a Mallorca y que actuó como presidenta del jurado.

La presidenta y fundadora de ANDE, Laura Victoria Valencia, ejerció como secretaria del jurado, sin voto, y fue la encargada de leer el acta con la decisión final de sus miembros.

Laura Victoria Valencia, presidenta de ANDE, lee el acta del jurado que concede el título de la mejor Joven Diseñadora de las Islas Baleares a Victoria Olivia Stachura. / Álvaro Maldonado.

Con este reconocimiento, Stachura consolida su proyección dentro de la moda emergente balear y refuerza la presencia del talento ibicenco en los circuitos nacionales de diseño. Su propuesta, que parte de la memoria del vestir tradicional de Ibiza para reinterpretarla desde una mirada contemporánea, destaca el valor de las raíces culturales como fuente de inspiración para las nuevas generaciones de creadores.

La final nacional de ANDE supondrá para la joven diseñadora una nueva oportunidad para defender la identidad de la isla ante un jurado estatal. Allí, 'Joia de Cendra' competirá con una veintena de propuestas que buscarán hacerse un hueco en el panorama de la moda joven española.