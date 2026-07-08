"Todas hemos sufrido violencias sexuales": Tinder, Fundación Aspacia y Alas unen fuerzas en Ibiza para prevenirlas

'My safe space' (mi espacio seguro, traducido del inglés) es una colaboración entre Tinder, Fundación Aspacia (organización que lucha contra la violencia sexual) y Alas (asociación ibicenca especializada en salud sexual y bienestar) que llega a Ibiza tras su paso por Madrid y Barcelona. Este martes el hotel The Standard acoge una jornada de reflexión sobre la sexualidad, el consentimiento y el uso de aplicaciones de citas como la mencionada para concienciar sobre un uso seguro de estas.

Vicente Balbastre Tio, director de comunicación y marketing de la famosa aplicación de citas en el sur de Europa, justifica el lema de la siguiente manera: "Cuando tú te sientes seguro o segura es cuando eres realmente tú. Si te sientes seguro en una discoteca o en una aplicación es cuando te relajas y eres quien eres y te sientes seguro".

Cómo prevenir las violencias sexuales

"Al final, todo el mundo conoce Tinder y siempre hay dudas y preguntas", explica. En el taller, Balbastre comenta las funcionalidades para hacer de la aplicación un espacio más seguro y Sofi Vergara Levitt, de la asociación Alas, realiza un taller sobre salud sexual y consentimiento.

En su turno, Priscila Cabrera Ventura, de la Fundación Aspacia, trata lo que hace su organización: "Somos una organización feminista que trabaja en la prevención de violencias sexuales. Trabajamos en proyectos de prevención y formación orientados a niños, niñas y adolescentes, además de profesionales de todo tipo". En Aspacia creen en la necesidad de prevenir la violencia sexual a través de la educación y su mensaje es: "Creer, escuchar, no cuestionar y no juzgar. Creamos siempre lo que nos dicen porque si alguien ya se te acerca, es fundamental poder dar ese apoyo".

"Para nosotras, la denuncia es un derecho, no es una obligación y tú tienes que saber muy claramente en qué te metes cuando denuncias y lo que eso implica. Y si quieres denunciar, bien, y si no quieres, también tienes derecho a sentirte atendida de manera adecuada y tener un equipo de gente como nosotras y otras compañeras con nosotros que están aquí, que trabajamos en esto para poder acompañarnos en este proceso", considera Cabrera.

"Todas hemos sufrido violencia sexual"

"Todas hemos sufrido una violencia sexual", considera la de Aspacia: "Recordemos que se considera violencia sexual un beso robado, como ocurrió con Jenny Hermoso y toda una serie de formas diferentes. No solo la típica violación por un desconocido, en una zona oscura, de noche". "Hay múltiples formas de violencias sexuales que podemos vivir, que son igual de graves y que tenemos que atender. En el taller hablamos de violencias sexuales digitales, que se ejercen también por medio de las aplicaciones como Tinder", agrega Cabrera.

"Deseamos que todas las relaciones que tengamos sean relaciones basadas en el consentimiento, que nos sintamos seguras a la hora de tener relaciones, activas, sexuales... De todos los tipos que quieran", comenta: "Pero que sean relaciones consentidas, libres, gozosas, en las que podamos disfrutar".

Lucha contra la violencia institucional

Cabrera lamenta que hay violencia también en las instituciones y que trabajan con otras organizaciones para evitarla: "El Observatorio de Violencias Institucionales Machistas (OVNI), es el primer observatorio que se ha creado, no solo en España, sino en Europa, para luchar contra este tipo de violencia, que es la que ejerce el Estado de manera sistemática y sistémica cuando buscamos ayuda y no nos atienden bien". Pone de ejemplo principal el ser "una mujer, migrante y racializada": "Cuando en estos casos siento que me han atendido de manera discriminatoria y no me atienden de manera adecuada".

Además del OVNI, está el Observatorio Judicial de Violencia Sexual: "Es el primer observatorio que se ha creado a nivel nacional de organizaciones de la sociedad civil", y también trabajan con él desde Aspacia.