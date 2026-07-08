La diócesis de Ibiza pide ayuda popular para un retablo en memoria de 20 mártires asesinados en 1936

La diócesis de Ibiza ha abierto una colecta popular para financiar el nuevo retablo que honrará en la Catedral de Ibiza la memoria de los veinte sacerdotes mártires diocesanos, cuya beatificación ha sido autorizada por el Papa León XIV y está prevista para este otoño.

La iniciativa se anunció tras la rueda de prensa en la que el obispo de Ibiza, Vicent Ribas, dio a conocer la futura beatificación. Según el obispado, el objetivo es que esta obra artística se convierta en un homenaje colectivo de los fieles y de la sociedad de Ibiza y Formentera a estos sacerdotes asesinados en 1936 durante los primeros meses de la Guerra Civil española.

Un contexto marcado por violencia y persecución

Los sacerdotes, según recuerda la institución eclesiástica, entregaron su vida por fidelidad a Cristo en un contexto marcado por la violencia y la persecución. El nuevo retablo pretende mantener viva su memoria como testimonio de fe, esperanza y reconciliación.

Bajo el lema ‘Construyamos juntos la memoria de los beatos mártires’, la cuestación busca implicar a la ciudadanía en la creación de un espacio digno para la memoria y veneración de los futuros beatos. Está previsto que la obra se coloque junto al presbiterio de la Catedral de Ibiza.

Las personas interesadas en contribuir a la financiación del retablo pueden realizar sus aportaciones en la cuenta bancaria de la diócesis, indicando en el concepto ‘Retablo mártires Ibiza’.

El obispado de Ibiza agradece la generosidad de todas las personas que quieran colaborar en esta iniciativa, con la que se pretende dignificar el testimonio de fe y vida de los futuros beatos.