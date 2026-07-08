¿Cómo se pronuncia Ibiza?: de “Aibiza” a “Ibitha”, Jordan Hisham reabre la polémica

Ibiza vuelve a ser protagonista en redes sociales, esta vez por una de esas dudas que se repiten cada verano entre visitantes extranjeros: cómo se pronuncia realmente el nombre de la isla. El creador de contenido Jordan Hisham ha vuelto a poner Ibiza en el centro de la conversación con un vídeo grabado en la playa de ses Figueretes, donde convierte la pronunciación del nombre de la isla en un divertido reto frente al mar.

En el vídeo de Instagram, el influencer se acerca con un micrófono a un grupo de unos siete niños que disfrutan de sus vacaciones de verano en la playa y les pregunta si hablan español: “Spanish?”. A partir de ahí, empieza el juego con distintas formas de pronunciar el nombre de la isla. Entre risas, los menores van respondiendo y siguiendo la corriente con sonidos como “Aivida”, “Abifa”, “Viza” o “Eivida”, hasta que el creador les anima con un “you are the best”.

Un debate tan antiguo como recurrente

El vídeo conecta con un debate tan antiguo como recurrente entre los turistas: cómo se dice realmente Ibiza. Para muchos angloparlantes, la pronunciación habitual se acerca a “Aibiza” o “Ibitha”, mientras que en español la forma más natural se aproxima a “Ibiza” o “Ibitha”, según el acento y la procedencia de quien la pronuncie. La confusión, lejos de agotarse, se ha convertido con los años en una especie de guiño cultural que acompaña a la fama internacional de la isla.

El momento más llamativo llega cuando el creador anima al grupo a repetir algo parecido a “viva Ibiza”, jugando con una pronunciación exagerada y festiva del nombre de la isla. Los niños responden entre risas, saltan, bailan y terminan abrazados, gritando frente al mar.

Jordan Hisham, conocido por sus contenidos en redes sociales, aprovecha así una escena cotidiana para transformarla en una pieza de entretenimiento breve y amable. El resultado es un vídeo que mezcla humor, verano y ese punto de confusión lingüística que tantas veces acompaña al nombre de Ibiza fuera de España.