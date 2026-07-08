Más de 16.000 consultas en solo dos años: la Unidad de Atención a la Mujer de Sant Antoni se consolida en Ibiza

La Unidad de Atención a la Mujer (UAM) del Centro de Salud Sant Antoni cumple dos años desde su puesta en marcha con más de 6.400 mujeres atendidas y un total de 16.233 consultas realizadas.

Este recurso se inauguró el 8 de julio de 2024 con el objetivo de acercar la atención sanitaria a las mujeres de Sant Antoni y Sant Josep, además de aliviar la presión asistencial que hasta entonces asumía la única Unidad de Atención a la Mujer existente en Ibiza, ubicada en el centro de salud Es Viver. El servicio también ofrece atención a mujeres de Santa Eulària.

En estos dos años, la UAM de Sant Antoni ha atendido 16.233 consultas, de las que 8.898 han sido de enfermería y 7.335 consultas médicas. La unidad está integrada actualmente por la doctora Lauren Bardisa Ezcurra, la enfermera Isabel Ricart Gómez y la trabajadora social Mª Cruz Trigoso Arjona.

La puesta en marcha de esta segunda Unidad de Atención a la Mujer en la isla la coordinó la doctora Cristina Molina Mirazu, referente de la Atención a la Mujer en Ibiza. Molina se reincorporó al Área de Salud de Ibiza y Formentera tras obtener el título de médica emérita en julio de 2023, después de haberse jubilado en 2022.

Durante más de tres décadas, la doctora Molina lideró la Unidad de Atención a la Mujer del Área de Salud de Ibiza y Formentera. Su regreso tuvo como objetivo impulsar la apertura de la UAM de Sant Antoni, donde se ha replicado el modelo asistencial desarrollado en Es Viver, considerado una referencia para generaciones de mujeres de la isla.

La nueva unidad cuenta, al igual que la de Es Viver, con consulta de alta resolución para la implantación de métodos anticonceptivos de larga duración, como el DIU o el implante subdérmico, especialmente en mujeres después del parto o tras una interrupción voluntaria del embarazo.

Esta consulta de alta resolución ha permitido reducir el número de visitas necesarias, mejorar la comodidad de las pacientes e incrementar la eficiencia y la capacidad resolutiva de la Unidad de Atención a la Mujer.

Referente nacional en interrupciones voluntarias del embarazo

El Área de Salud de Ibiza y Formentera destaca también por su modelo de derivación a Atención Primaria en los casos de interrupción voluntaria del embarazo, considerado un referente a nivel nacional.

Según los datos del Área de Salud, el 95% de las interrupciones voluntarias del embarazo que se realizan en Ibiza y Formentera se llevan a cabo en la sanidad pública, el porcentaje más alto del Estado. La media nacional se sitúa en el 13%, mientras que en el conjunto de Baleares alcanza el 60%.

El éxito de este modelo se atribuye al protocolo de derivación a la Unidad de Atención a la Mujer de los casos de interrupción voluntaria del embarazo, tanto desde Atención Primaria como desde las urgencias hospitalarias. Además, el 98% de las interrupciones voluntarias del embarazo practicadas son farmacológicas.

Desde la UAM se ofrece información y seguimiento en todos los casos de interrupción voluntaria del embarazo. En la Unidad de Sant Antoni se han realizado 369 interrupciones voluntarias del embarazo desde su apertura: 31 en 2024, 228 en 2025 y 110 entre enero y mayo de 2026.