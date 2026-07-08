Frenazo a los nuevos campos de boyas ecológicos proyectados en Ibiza

A principios de año, parecía claro que esta temporada entrarían en funcionamiento hasta nueve campos de boyas ecológicas en la isla de Ibiza, todos ellos gestionados por el ente autonómico Ports IB. Finalmente, no solo ninguno de ellos está operativo, sino que van a replantearse la mayoría y alguno puede quedar descartado, tal y como ha admitido este miércoles el director general de Puertos y Transporte Marítimo del Govern balear, Antoni Mercant, que ha acudido a la isla para presentar el servicio de vigilancia del litoral de la conselleria del Mar y el Ciclo del Agua.

De todos estos campos, anunciados desde hace ya más de tres años, de momento solo están en tramitación para preparar la licitación los de Porroig y Cala d'Hort, pero no llegan a tiempo para este verano. Igualmente, el Govern va a priorizar que el próximo verano entre en marcha el campo de boyas de Talamanca.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Sant Joan va a asumir la redacción de los proyectos para Benirràs y Portinatx, que ahora estaban en manos de la Administración autonómica, para garantizar "las necesidades reales de residentes, navegantes, pescadores y usuarios habituales del litoral", tal y como destaca el Consistorio en un comunicado. Precisamente, la oposición municipal del PSOE reclamaba esta semana que los vecinos tuvieran prioridad en la adjudicación de estos fondeos, mientras que en los campos gestionados por el Govern solamente pueden reservarse por un máximo de tres días.

Diferencias con el ministerio

Se dan dos casuísticas diferentes en los nueve campos que estaban previstos en Ibiza. Por una parte, los proyectos de Cala d'Hort y Porroig están impulsados por el Govern balear desde un principio, ya que tiene las competencias en las zonas protegidas por la Red Natura 2000. Así, estas dos áreas de fondeo, que estaban anunciadas para 2024, seguirían el mismo modelo que las ya existentes en ses Salines, en Eivissa, y s'Espalmador y es Caló de s'Oli, en Formentera.

Por otra parte, el Govern acabó recibiendo del Estado, sin tenerlo previsto, los proyectos de otros siete campos de boyas, redactados por el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco): Talamanca, Cala Bassa, Cala Salada, Cala Vedella, es Xarco, Portinatx y Benirràs. Todos ellos estaban anunciados para entrar en funcionamiento en 2025.

Antoni Mercant, en el centro de la imagen, durante su comparecencia en el puerto de Sant Antoni. / J.A.Riera

Estos últimos siete campos surgieron a raíz de un acuerdo entre el Estado, que se hacía cargo del diseño y construcción de las zonas de amarre, y la Administración balear, que iba a asumir su gestión una vez instalados. Finalmente, tal y como adelantó este diario a principios de mayo, el Miteco cumplió con la elaboración de los proyectos pero se desentendió de las obras y trasladó la responsabilidad a Ports IB, del Govern.

Ahora, Ports IB deja de lado la planificación que elaboró el Miteco para replantear todos estos proyectos con las administraciones locales, tal y como ya le ha reclamado Sant Joan. "Debemos emprender un análisis tranquilo y reposado, hablar con los municipios y el Consell para decidir qué hacemos, si es necesario avanzarlos y pensar si los llevamos a cabo o no", apunta el director general de Puertos y Transporte Marítimo.

¿Qué ha provocado este impasse? Por una parte, Mercant apunta a que la demanda se ha disparado en los últimos años y primero cabe poner orden en el sector: "En 2022, tuvimos 5.000 reservas [en los campos de boyas gestionados por Ports IB]; el año pasado fueron 11.500".

Por otro lado, alude a una falta de medios y tiempo para hacerse cargo de las obras de los siete proyectos que elaboró el Estado: "El Miteco nos dijo que nos lo traspasaba, que ya nos acalaríamos nosotros. No es una tarea fácil, porque requiere una tramitación medioambiental y se debe gestionar".

"Ahora empezamos una nueva etapa de cara al futuro, porque no se va a solucionar de un día para el otro", sentencia Mercant. Eso sí, reitera que desde su departamento "se va a hacer lo posible" para contar con un campo de fondeos ecológicos en Talamanca en 2027.