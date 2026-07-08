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Formentera registra la cuarta patera llegada esta semana, esta vez con 15 migrantes a bordo

Salvamento Marítimo intervino este martes por la noche a 15 millas náuticas de la costa

Imagen de archivo del momento en que reitran una patera en Formentera.

Imagen de archivo del momento en que reitran una patera en Formentera. / Consell de Formentera

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Jessica Merodio

Jessica Merodio

Ibiza

Un total de 15 personas de origen magrebí fueron rescatadas la noche de este martes en aguas próximas a Formentera, según la información facilitada por la Delegación del Gobierno.

La intervención se produjo a las 23.05 horas, cuando se procedió al rescate de estas quince personas que navegaban en una pequeña embarcación a 15 millas náuticas al sureste de la isla. En el operativo intervino Salvamento Marítimo.

Se trata de la cuarta patera localizada esta semana en Formentera y en aguas próximas a la isla, después de las tres actuaciones registradas durante la jornada del lunes, en las que fueron interceptadas y rescatadas un total de 52 personas de origen magrebí.

La primera intervención del lunes tuvo lugar a las 8 horas, cuando la Guardia Civil interceptó a 15 personas en la zona de s’Estufador. La segunda a las 20.20 en la línea de costa de Punta Roja, donde fueron interceptadas otras 23 personas. Y la tercera actuación se produjo a las 21.25 horas, cuando fueron rescatadas otras 14 personas a 40 millas náuticas al sureste de la isla. Estas 52 personas que han llegado a las Pitiusas de manera irregular desde el lunes son de origen magrebí.

Noticias relacionadas y más

Con las 15 personas arribadas el martes por la noche en patera, el balance anual asciende ya a 1.246 migrantes llegados a Formentera y 147 a Ibiza.

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