"Comer, pasearme y seguir comiendo": el ibicenco Juan Alberto Duaso bromea sobre su trabajo en la polémica fiesta de Lamine Yamal

El actor ibicenco Juan Alberto Duaso, uno de los participantes en la comentada fiesta de cumpleaños de Lamine Yamal del año pasado, ha vuelto a tomarse con humor la polémica. Esta vez lo hizo sobre el escenario, durante uno de los shows del humorista Juan Dávila, que compartió el momento en su perfil de Instagram.

Duaso, quien tiene acondroplasia -un trastorno genético que afecta el crecimiento óseo y provoca una talla baja desproporcionada-, fue invitado por Dávila a subir al escenario. "Esta noche va a verte un colega desde Ibiza, no deja de repetir que se parece mucho a ti y lo utiliza para ligar con las tías diciendo que eres tú", decía un mensaje que leyó el humorista, antes de añadir: "Es el que la lió con la fiesta de Lamine Yamal".

Entre bromas sobre el supuesto parecido entre ambos, el humorista no tardó en sacar el tema que colocó a Duaso en el foco mediático hace casi un año: su presencia en el cumpleaños número 18 del futbolista del FC Barcelona, al que acudió junto a otros actores con enanismo contratados para el evento.

"Tú eres el que saliste en la fiesta de Lamine Yamal, que te invitó", le dijo Dávila. Duaso matizó rápidamente: "Bueno, me invitó no, fui a trabajar". La respuesta provocó las risas del público y dio pie a una conversación en tono de comedia sobre cuál había sido exactamente su papel en la celebración.

"¿Qué hacías?", insistió el humorista. "Trabajar", contestó el ibicenco. "¿Rollo pasearte?", le preguntó entonces Dávila. "Sí, y comer, y pasearme, y seguir comiendo", respondió Duaso, arrancando nuevas carcajadas.

El remate llegó cuando Dávila apuntó: "Porque eso para Lamine era entretenido...". Duaso no dejó pasar la ocasión y cerró la broma con una réplica que hizo estallar al público: "Y para mí".