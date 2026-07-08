Vuelven de una noche de fiesta y encuentran la casa desvalijada: "Nos quedamos sin todos esos recuerdos"

Lo que prometía ser un fin de semana inolvidable entre amigas en Ibiza acabó con un susto difícil de olvidar. La creadora de contenido Mirari Bibao, que viajó a la isla para celebrar un 40 cumpleaños junto a sus amigas, al regresar de una noche de fiesta descubrió que alguien había entrado en la vivienda donde se alojaban y había desvalijado parte de sus pertenencias.

Las protagonistas del viaje habían reservado una casa a través de Airbnb, situada en una zona muy aislada. El acceso solo resultaba posible por un camino de tierra que terminaba en la vivienda y en la de una vecina. Para moverse por la isla descartaron alquilar un coche y apostaron por Uber, ya que varias personas les habían advertido de que los taxis en Ibiza resultaban caros y difíciles de conseguir. Sin embargo, la experiencia les hizo cambiar de opinión. Durante el viaje también utilizaron taxis y aseguran que el servicio funcionó sin problemas y que las tarifas incluso resultaron más económicas que las de Uber.

La noche del susto

La noche del sábado acudieron a la discoteca Amnesia para disfrutar de una fiesta y regresaron a la casa alrededor de las cinco y media de la madrugada. Al llegar vieron varias luces encendidas y pensaron que alguien las había dejado así por descuido. La realidad resultó mucho peor.

Los ladrones forzaron una de las puertas exteriores y revolvieron toda la vivienda. El grupo encontró las habitaciones completamente desordenadas y comprobó que habían desaparecido una cámara de vídeo, dinero en efectivo y varias gafas de sol, entre otros objetos personales. Uno de los mayores disgustos llegó al comprobar que la cámara contenía todas las imágenes que habían grabado durante el viaje para un vlog. "Nos quedamos sin todos esos recuerdos", lamentan.

Tras el robo contactaron con la Guardia Civil, aunque explica que la patrulla no pudo acudir de inmediato porque atendía otras incidencias. Más tarde se desplazaron hasta la comisaría para presentar la denuncia, pero allí también encontraron un problema inesperado, ya que las instalaciones sufrían un corte de luz.

Después de la denuncia, las viajeras decidieron no pasar otra noche en la vivienda, las cerraduras habían quedado forzadas y ya no se sentían seguras. Tras hablar con Airbnb, la plataforma les ofreció alojamiento en un hotel para pasar la última jornada del viaje. A pesar del mal trago, el grupo se queda con la parte positiva. "Solo hemos perdido cosas materiales. Podría haber sido mucho peor", resume.

Eso sí, la experiencia también deja varias dudas. Según explican, los objetos robados no entran dentro del seguro de la vivienda ni cuentan con cobertura por parte de Airbnb, por lo que deberán recurrir a sus propios seguros del hogar para intentar recuperar las pérdidas.

Con el paso de los días incluso han conseguido bromear sobre lo ocurrido, aunque reconocen que el robo marcará para siempre un viaje que comenzó como una celebración y terminó con un episodio propio de una película de terror.