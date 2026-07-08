Derriba varios muros en un espectacular accidente en ses Païsses

Varios muros de una finca derribados, un poste torcido y un gran susto en varias personas que pasaban por la zona es el balance de un espectacular accidente ocurrido al mediodía de este miércoles en la avenida dels Rosers, la arteria principal de ses Païsses, en Sant Antoni.

Según han narrado testigos presenciales, una conductora que circulaba por la vía ha perdido el control de su vehículo, posiblemente por un desmayo, y ha estado a punto de arrollar a una moto y una bicicleta. El condcutor de la moto ha seguido al coche hasta que se ha parado tras embestir al muro de una vivienda.

Accidente en la calle dels Rosers de ses Païsses / Juan A. Riera

Hasta el lugar se ha desplazado una patrulla de la Policía Local de Sant Antoni y una ambulancia del 061, cuyos sanitarios han atendido a la conductora del vehículo, aunque el IbSalut no ha informado de que se hayan producido heridos de consideración.

El accidente ha generado inquietud y expectación en el barrio y muchos vecinos han salido a ver lo que había ocurrido, ya que el choque ha provocado un gran estruendo.