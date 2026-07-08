"Una bofetada con la mano abierta a Educación": solo cuatro profesores se ofrecen para el Bachillerato de Excelencia, que llegará a Ibiza, denuncia el STEI

El STEI reclama a la conselleria de Educación la retirada del nuevo Programa de Bachillerato de Excelencia, previsto para el próximo curso 2026-2027, después de que, según el sindicato, solo cuatro profesores de Baleares se hayan presentado voluntarios para participar en su puesta en marcha. El programa se implantará inicialmente en tres centros de las islas. En Ibiza, el instituto Algarb de Sant Josep será el encargado de acoger esta nueva oferta educativa dirigida al alumnado con alto rendimiento académico. El centro contará en esta primera fase con 30 plazas y un aula de excelencia de primero de Bachillerato.

La conselleria presentó el programa como una propuesta para ofrecer una formación con mayor nivel de exigencia, profundización y especialización al alumnado con mejores resultados académicos. El acceso dará prioridad a los estudiantes que obtengan el Premio Extraordinario de ESO, una convocatoria que Educación pone en marcha por primera vez.

"Sólo cuatro docentes de un buen puñado de miles"

El STEI ha cargado contra la medida y asegura que el profesorado de las islas le ha dado "la espalda" a una propuesta que considera "segregadora y elitista". El sindicato afirma que "solo cuatro docentes de un buen puñado de miles en las islas" han optado de manera voluntaria por participar en el Bachillerato de Excelencia, lo que califica como "una bofetada con la mano abierta a la propuesta de la conselleria de Educación".

Para el STEI, esta escasa participación voluntaria evidencia un rechazo contundente del profesorado. El sindicato sostiene que los docentes han mostrado su oposición a "una medida segregadora y elitista que agranda las desigualdades entre el alumnado" y la compara con otras decisiones, como la zona única de escolarización en la mayoría de territorios de las islas. La organización sindical defiende que el profesorado ha demostrado, "una vez más", que cree en "una educación inclusiva, compensadora de las desigualdades y como un elemento fundamental para la cohesión social".

El sindicato pide a Educación que retire la propuesta

Al mismo tiempo, reclama a la conselleria de Educación que, ante "el rechazo tan contundente de los docentes", retire la propuesta. El sindicato también exige que no se cargue sobre el colectivo interino "una propuesta tan irresponsable de división de la comunidad escolar sin ningún fundamento pedagógico que fomenta las desigualdades".

El Bachillerato de Excelencia dará prioridad de acceso a los alumnos que obtengan el Premio Extraordinario de ESO. Las pruebas de esta convocatoria se celebraron el 28 de mayo e incluyeron exámenes de matemáticas, lengua inglesa, comentario histórico en catalán y comentario científico en castellano.

En Ibiza, una de las sedes de estas pruebas fue el instituto Santa Maria. Para presentarse, los estudiantes debían haber cursado toda la Secundaria en un centro del Estado español, estar matriculados en cuarto de ESO en Baleares y contar con una media mínima de 9,35 hasta tercero de Secundaria.

Los ocho alumnos con mejores calificaciones recibirán un premio de 500 euros cada uno. El orden de prioridad para acceder al Bachillerato de Excelencia es, primero, para los ganadores de estos premios; después, para quienes se hayan presentado y hayan obtenido al menos un 8, y, finalmente, para los alumnos con una media mínima de 8 en cuarto de Secundaria.

En el caso de Ibiza, el nuevo programa arrancará en el Algarb con 30 plazas, en medio de las críticas del STEI por el modelo educativo que, a su juicio, representa.