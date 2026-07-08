Madres denuncian calor excesivo y reclaman más sombra en la escuela de verano de Cala de Bou

Madres de niños de la escuela de verano del CEIP Ses Planes, en Cala de Bou, reclaman más zonas de sombra en el exterior del centro para las actividades al aire libre. Las madres están preocupadas porque, según manifiestan, "los niños se quejan de que hace un calor terrible" y se muestran reticentes a realizar actividades deportivas en el exterior. Afirman que el centro no dispone de las condiciones adecuadas para desarrollar las actividades de la escuela de verano "con unos estándares mínimos de bienestar".

"Cualquier actividad al aire libre a partir de las diez de la mañana, lo pasan mal", expresa una de las madres. El Ayuntamiento de Sant Josep, responsable de la escuela de verano, ha puntualizado que en el interior del centro "las aulas disponen de aire acondicionado" y que cuenta con tres zonas de toldos exteriores, "especialmente en la zona de los más pequeños". Adelantan, además, que hay un segundo proyecto de toldos en marcha.

Desde el Consistorio han querido puntualizar que "todas las escuelas municipales cuentan con fuentes de ósmosis de agua fresca" y que entre las 12 y las 14 horas no se realizan actividades en el patio y se trasladan las actividades al interior del edificio. Los infantes disfrutan, además, de una salida semanal a la playa y otra a la piscina.

Las madres confirman que existe una zona de sombra, que corresponde al patio de los niños más pequeños. No obstante, denuncian que el patio de los niños de Primaria continúa sin sombra y que los niños y niñas de la escuela de verano "lo pasan mal" durante las actividades exteriores. Los árboles jóvenes que rodean el patio no tienen altura ni frondosidad para arrojar sombra, y el suelo de cemento contribuye al efecto 'isla de calor', afirman.

Alerta naranja por calor extremo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido una alerta naranja por calor extremo para el miércoles y jueves de esta semana. "La indicación del centro es la de no estar al sol durante las horas de calor más fuerte, pero eso en verano implica toda la mañana", se queja una madre. La estación meteorológica de Sant Antoni, la más cercana al centro escolar, marcaba unos tórridos 29,4 ºC a las 9 de la mañana del miércoles. A las 13 horas, el mercurio marcaba 39,1 ºC. El horario de la escuela de verano abarca de las 9 hasta las 14 horas, o bien hasta las 16 horas, si los niños tienen asignado comedor.

Las madres preparan a sus hijos para el calor con gorras y crema solar, pero aun así los niños "expresan mucho malestar porque pasan mucho calor", se lamenta esta madre. El precio por niño es de 190 euros al mes para los empadronados en el municipio, y 250 euros para los no empadronados, y las familias pueden disfrutar de descuentos por familia numerosa, niños con discapacidad o segundo niño matriculado en la escuela de verano.

El verano avanza, pero los toldos no llegan

Respecto a la instalación de más toldos en el centro, el Ayuntamiento confirma que el proyecto está en marcha. Por su parte, las madres están ofuscadas por esta situación. "Hubo una reunión con el Ayuntamiento el pasado 18 de junio para presentar las escuelas de verano a las familias y nos dijeron que ya estaba todo en trámite", manifiesta esta madre. "Sabemos que tienen el proceso adelantado, pero sigue sin haber sombra", reclama.

"Sabemos que están en trámites avanzados, pero no sé qué les faltará para instalar los toldos", afirma esta madre. "Estamos ya a 8 de julio. Sabían con previsión que la escuela de verano se iba a hacer ahí", se queja. "Entiendo que la tramitación de unos toldos seguros es complicada, pero al final nos plantamos en agosto y no hay toldo", insiste. "Y están pasando calor. Se están quejando muchos niños", reitera.

"Mi hija me dijo que casi le da algo jugando al 'pichi'", manifiesta otra de las madres, en referencia a un juego similar al béisbol que se suele jugar en los centros escolares. "Debería ser una actividad lúdica, no un sufrimiento. Si la solución al calor es meterlos en un aula, apaga y vámonos", se lamenta esta madre. Mientras tanto, el Ayuntamiento de Sant Josep avanza en el segundo proyecto de toldos, aunque por el momento no hay una fecha definitiva para su instalación.