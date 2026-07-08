Alicia, la influencer que sale de fiesta sola por primera vez: Ibiza le regala una noche inolvidable, pero la barra le quita 22 euros por una copa

Viajar sola no era algo nuevo para Alicia, la influencer de restaurantes y viajes de León conocida en Instagram como @quedalicioso. Lo había hecho varias veces, tanto por España como por el extranjero. Pero en su viaje a Ibiza decidió ponerse un reto distinto: salir sola de fiesta por primera vez.

La experiencia la compartió en un vídeo publicado en su perfil de Instagram, donde mostró el antes, el durante y el después de una noche que empezó con nervios y terminó con una reflexión bastante clara: a veces hay que hacer las cosas con miedo, pero hacerlas igualmente.

"Os mentiría si me hiciese la chula y os dijera que estoy tan tranquila, porque no. La verdad es que estoy nerviosa", reconoce al inicio del vídeo, camino de la fiesta. Alicia explica que disfruta mucho haciendo planes sola, pero que salir de noche sin compañía era una frontera que todavía no había cruzado. "Esta vez me lo he querido poner como reto. A todos siempre hay algo que nos da miedo", cuenta.

"He cogido de la mano a mis nervios"

La creadora de contenido, que también trabaja como psicóloga, aprovecha el vídeo para hablar de esos miedos que muchas veces no se enseñan en redes sociales. Frente a la imagen perfecta, divertida y despreocupada que suele mostrarse en Instagram, ella decide enseñar también la parte insegura del plan.

"Hay una pregunta que hago mucho en sesión: ¿qué es lo peor que podría pasar si te atreves a hacer eso?", plantea. En su caso, la respuesta parecía bastante asumible: tomarse algo, bailar sola un rato y, si la cosa no funcionaba, volver a casa.

No hubo fórmula mágica ni gran revelación previa. Alicia lo resume de forma sencilla: "He cogido de la mano aquí a mis nervios y he dicho: nos vamos a la fiesta".

Una noche de baile, desconocidos y buena energía

Una vez en la fiesta, Alicia se va soltando poco a poco. Recorre el espacio, destaca el ambiente, el mercadillo con aire boho hippie, las zonas para tomar algo, comer y bailar, y acaba eligiendo la pista como lugar estratégico para quedarse.

La noche, que empezó como un reto personal, terminó convertida en una sucesión de encuentros. Primero habló con una chica alemana que también estaba sola. Después compartió rato con un grupo de chicas argentinas, una despedida de solteros española y unos chicos ingleses.

"Me lo he pasado muy bien", resume al final. Y ahí aparece una de las frases más bonitas del vídeo, una reflexión que Alicia atribuye a un amigo: "Esta isla tiene algo muy especial y es que la energía que tú le des te la devuelve multiplicada".

El único bajón: la copa de 22 euros

Pero no todo fue ideal en la noche ibicenca. La parte menos romántica llegó en la barra. Alicia pidió una copa y dejó la incógnita abierta para sus seguidores: cuánto podía costar una bebida en una fiesta de Ibiza.

Alicia en medio de la fiesta. / Captura Instagram

La respuesta llegó al final del vídeo: 22 euros. "Esa parte ya no es tan idílica y bonita, pero es la realidad", reconoce la influencer, poniendo precio al lado menos amable de una noche que, por lo demás, acabó siendo mucho mejor de lo que esperaba.

Un mensaje para quienes no se atreven

Más allá del ambiente, la música o el precio de la copa, el vídeo funciona porque conecta con una sensación bastante común: querer hacer algo y no atreverse por no tener con quién. Salir sola, viajar sola, ir a un concierto, sentarse en una terraza o apuntarse a un plan sin compañía pueden parecer gestos pequeños, pero para muchas personas suponen un salto importante.

Alicia lo convierte en un mensaje directo para sus seguidores: si alguien no se atreve a hacer algo solo, que lo intente. "La vida está para vivirla solo una vez", dice. Y añade que, cuando se deja el miedo a un lado —o al menos se le da la mano—, pueden aparecer cosas muy bonitas.

En su caso, Ibiza le devolvió una noche de baile, conversaciones inesperadas y una historia que contar. Eso sí, con una advertencia para navegantes: la valentía puede salir muy bien, pero la copa puede salir a 22 euros.