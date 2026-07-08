Alertan sobre el acceso a la vivienda, la presión turística y el consumo de agua como principales preocupaciones en Ibiza

El Consell Econòmic i Social (CES) de Baleares advierte de que la dificultad para acceder a una vivienda puede convertirse en uno de los principales factores de tensión para el crecimiento económico y social del archipiélago. Así lo recoge la Memoria sobre la economía, el trabajo y la sociedad de las Islas Baleares 2025, presentada este miércoles en el Parlament balear.

El informe constata que Baleares mantiene un fuerte dinamismo económico y demográfico, pero alerta de los desequilibrios asociados a este crecimiento. El presidente del CES, Francesc Fiol, ha señalado que las islas se han recuperado del impacto de la pandemia, aunque ha advertido de que Baleares se enfrenta ahora al reto de ser una “España sobrepasada”, con un aumento anual de población del 1,5%.

En el terreno económico, el PIB balear creció un 3% en 2025, por encima de la media española y europea, aunque en fase de desaceleración tras el efecto rebote posterior a la pandemia. En el caso de las Pitiusas, el crecimiento también se ralentizó hasta el 2,9%, ligeramente por debajo de la media balear.

Uno de los apartados más sensibles de la memoria es el de la vivienda. El CES subraya que Baleares ya superó en 2021 los precios de la burbuja inmobiliaria, tres años antes que el conjunto de España. El precio medio del suelo urbano se sitúa en 401 euros por metro cuadrado, el más alto del país y más del doble de la media estatal, fijada en 173 euros.

61,4 años para comprar una vivienda

El esfuerzo necesario para comprar una vivienda también coloca a Baleares en la peor posición del Estado. Según el informe, un hogar balear necesitaría 61,4 años para adquirir una vivienda si destinara el 30% de su renta disponible, frente a los 30,6 años de media en España. Además, el 14,5% de los hogares dedica más del 40% de sus ingresos al pago de la vivienda, el porcentaje de sobreesfuerzo más elevado del país.

Esta presión afecta especialmente a los jóvenes, entre los que el sobreesfuerzo alcanza el 35,2%, a las familias monoparentales, con un 41,3%, y a la población migrante procedente de países no pertenecientes a la Unión Europea, con un 42,5%.

En el ámbito turístico, el CES destaca que Baleares recibió 19,1 millones de turistas en 2025, un 1,8% más que el año anterior, aunque las estancias bajaron un 0,9%, lo que confirma la tendencia de más visitantes que permanecen menos tiempo en las islas.

En el caso de las Pitiusas, el informe recoge un dato especialmente significativo: Eivissa y Formentera registraron un aumento del 5,6% en la llegada de turistas, solo por detrás de Menorca, pero al mismo tiempo sufrieron una caída del 7% en las estancias turísticas. Es decir, llegaron más visitantes, pero pasaron menos noches en las islas.

El gasto turístico volvió a marcar un máximo histórico en Baleares, con 23.403 millones de euros. El gasto medio por visitante se situó en 1.228 euros, un 2,9% más, mientras que el gasto diario alcanzó los 197 euros, diez euros más que en 2024.

La memoria también alerta de otros elementos de presión vinculados al crecimiento, como la demanda sobre los servicios públicos, la sanidad, la educación y las infraestructuras. En materia medioambiental, el CES señala que la evolución general de los indicadores no es negativa, aunque advierte de la situación del consumo hídrico en Eivissa, uno de los puntos que más preocupación genera en el análisis territorial.

Máximo histórico de habitantes

En cuanto a la población, Baleares alcanzó en 2025 un máximo histórico de 1.249.844 habitantes, un 47,8% más que hace 25 años, con 404.214 residentes más desde el año 2000. Casi la mitad de los residentes, el 49%, ha nacido fuera del archipiélago: un 29% en el extranjero y un 20% en otra comunidad autónoma. Baleares es, además, la comunidad con mayor porcentaje de población nacida en el extranjero, con un 28,7%, casi diez puntos por encima de la media estatal.

El CES también constata el progresivo envejecimiento de la población balear. En 2025 se registró el índice de envejecimiento más alto de la serie, con 117 personas mayores de 65 años por cada 100 menores de 16.

Baleares continúa siendo líder en tasa de actividad y mantiene una tasa de paro media del 8,8%, aunque el desempleo juvenil sigue siendo elevado, con un 17,1% entre los menores de 25 años.

El informe concluye que Baleares es un territorio económicamente dinámico y un “buen lugar” para trabajar, pero insiste en que el acceso a la vivienda, la presión demográfica y la tensión sobre los recursos y servicios públicos pueden condicionar el crecimiento futuro del archipiélago, con especial incidencia en territorios como Eivissa y Formentera, donde el aumento turístico y la presión sobre el territorio muestran algunos de los contrastes más acusados.