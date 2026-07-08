Aiyanna Ibiza celebra el décimo aniversario de Ibiza Hope con una cena y desfile de moda frente al mar

El verano en Ibiza está hecho de momentos que se quedan en la memoria: una cena junto al mar, una conversación al atardecer, una copa bajo las estrellas, una noche de luna llena o un desfile de moda en un entorno natural incomparable. Ese espíritu es precisamente el que dará forma, el próximo 18 de julio, a una de las citas más especiales de la temporada en Aiyanna Ibiza: la celebración del 10º aniversario de Ibiza Hope, la firma de moda fundada por la diseñadora Ivonne Carolina.

La cita reunirá en Cala Nova una propuesta que va mucho más allá de un desfile. Será una experiencia completa en la que la moda contemporánea, la cocina mediterránea y la belleza del entorno se encontrarán en una noche pensada para celebrar la creatividad, la feminidad y la esencia más auténtica de la isla.

Ibiza Hope: diez años de moda con alma ibicenca

Nacida en Ibiza y profundamente inspirada por la isla, Ibiza Hope cumple este año una década de trayectoria. Durante estos diez años, la firma se ha consolidado como una marca reconocible por su estilo femenino, elegante y mediterráneo, con diseños que conectan con la libertad, la luz y el carácter bohemio y sofisticado de Ibiza.

Ibiza Hope: la firma de moda con estilo femenino, elegante y mediterráneo. / Tasya Menaker

Al frente de la marca está Ivonne Carolina, diseñadora y alma creativa de Ibiza Hope, que ha construido un universo propio en torno a la moda como forma de expresión personal. Sus piezas hablan de verano, de movimiento, de noches especiales y de mujeres que buscan sentirse auténticas, seguras y naturales.

Al frente de la marca está Ivonne Carolina, diseñadora y alma creativa de Ibiza Hope. / Tasya Menaker

“Para mí, Ibiza Hope siempre ha sido mucho más que una marca. Es una manera de contar historias a través de la moda, inspirada por la isla, por sus mujeres, por su energía y por esa mezcla tan especial de libertad y elegancia que solo se vive aquí”, explica Ivonne Carolina.

La diseñadora reconoce que celebrar este décimo aniversario en Aiyanna tiene un significado especial: “Queríamos que esta noche fuese cercana, bonita y muy Ibiza. Aiyanna comparte muchos valores con Ibiza Hope: el amor por el entorno, la estética mediterránea, la naturalidad y esa forma de vivir el verano con calma, belleza y emoción”.

Una firma de moda con alma ibicenca. / Tasya Menaker

Durante la velada, los asistentes podrán descubrir una selección de diseños de Ibiza Hope en un desfile frente al mar, integrado en el ambiente de Aiyanna y acompañado por una experiencia gastronómica especialmente pensada para la ocasión.

Aiyanna Ibiza, un destino para vivir el día y la noche junto al mar

Situado en Cala Nova, en el municipio de Santa Eulària des Riu, Aiyanna Ibiza se ha consolidado como uno de los restaurantes frente al mar más especiales de Ibiza. Su propuesta combina gastronomía mediterránea contemporánea, un entorno natural privilegiado y una atmósfera relajada pero cuidada, pensada para disfrutar de la isla desde la mañana hasta la noche.

Propuestas frescas y desayunos frente al mar en Aiyanna Ibiza durante el día. / Aiyanna Ibiza

Durante el día, Aiyanna invita a vivir la isla desde la calma: desayunos frente al mar, propuestas frescas y saludables, comidas largas con vistas al Mediterráneo y una cocina pensada para compartir. Su carta se inspira en el producto de calidad, los sabores mediterráneos y una forma de entender la gastronomía que combina sencillez, color y creatividad.

Por la noche, el restaurante se transforma. La luz baja, el ambiente se vuelve más íntimo y Cala Nova se convierte en el escenario perfecto para cenas al aire libre, cócteles, celebraciones especiales y experiencias junto al mar. En ese contexto, la moda encuentra un espacio natural dentro de Aiyanna: un lugar donde la estética, la gastronomía y la experiencia del cliente forman parte de una misma historia.

Noches únicas en el increíble entorno de Cala Nova. / Tasya Menaker

El evento del 18 de julio será una oportunidad para descubrir esa faceta más nocturna y sofisticada de Aiyanna, en una velada que celebrará no solo los diez años de Ibiza Hope, sino también la capacidad de Ibiza para reunir talento local, creatividad y hospitalidad en un entorno único.

Una noche de verano entre moda, cocina mediterránea y Cala Nova

La cena y desfile de moda del 10º aniversario de Ibiza Hope tendrá lugar el 18 de julio de 2026 en Aiyanna Ibiza. La experiencia estará abierta al público con reserva previa y contará con plazas limitadas.

La propuesta está pensada para quienes buscan algo más que una cena: una noche diferente, elegante y cercana, donde disfrutar de la gastronomía de Aiyanna mientras se descubre el universo creativo de Ibiza Hope. El desfile se integrará en el espacio del restaurante, generando una experiencia fluida, natural y muy vinculada al ambiente de la isla.

La gastronomía de Aiyanna Ibiza compartirá protagonismo con la moda de Ibiza Hope en la noche del 18 de juliio. / Tasya Menaker

La combinación de moda y gastronomía no es casual. Ambas disciplinas comparten una misma sensibilidad: el cuidado por el detalle, la importancia de los materiales, el respeto por el proceso creativo y la capacidad de despertar emociones. En Aiyanna, esta unión cobra sentido en un escenario privilegiado, con el mar de Cala Nova como telón de fondo.

Próxima cita: Full Moon Dinner el 29 de julio

El calendario de verano de Aiyanna continuará el 29 de julio con una de sus noches más esperadas: la Full Moon Dinner, una cena especial bajo la luna llena. Esta experiencia invita a disfrutar de la magia de Cala Nova en una noche en la que el mar, la luz de la luna y la gastronomía se convierten en protagonistas.

Full Moon Dinner, la cena más especial bajo la luna llena en Ibiza. / Tasya Menaker

La Full Moon Dinner es una de esas citas que resumen muy bien el espíritu de Aiyanna: vivir Ibiza desde la belleza del entorno, con una propuesta gastronómica cuidada y una atmósfera que combina naturalidad, elegancia y emoción.

Tanto la cena y desfile del 18 de julio como la noche de luna llena del 29 de julio forman parte de una programación que refuerza la identidad de Aiyanna como un destino experiencial en Ibiza. Un lugar donde comer, celebrar, descubrir y compartir momentos especiales frente al Mediterráneo.

Información y reservas

La cena y desfile de moda del 10º aniversario de Ibiza Hope tendrá lugar el 18 de julio de 2026 en Aiyanna Ibiza, Cala Nova.

Las plazas son limitadas y se recomienda reservar con antelación.